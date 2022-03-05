አዲስ አበባ፤ የካቲት 26 ቀን 2014 (ኢዜአ) በቀደምት አያቶቹ ጀግንነት ክብሯ ተጠብቆ የዘለቀችውን ኢትዮጵያ የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማቆየት ታላቅ አደራ አለበት ሲሉ በካራማራ ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ የቀድሞ የሰራዊት አባላት ተናገሩ።
44ኛው የካራማራ የድል በዓል በአዲስ አበባ የኢትዮ-ኩባ ወዳጅነት ፓርክ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል።
በአሉን ሲያከብሩ አግኝቶ ኢዜአ ያነጋገራቸው የቀድሞ የሰራዊት አባላት በቀደምት አያቶቹ ጀግንነት ክብሯ ተጠብቆ የዘለቀችውን አገር የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማቆየት ታላቅ አደራ አለበት ብለዋል።
ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና የሀገር ፍቅር ካራማራ ላይ የሶማሊያን ወራሪ ሃይል ድል በማድረግ ዘመን የማይሽረው አኩሪ ገድል መፈፀማቸውን አስታውሰዋል።
በወቅቱ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያለ ልዩነት ተጋድሎ በመፈፀማቸው ልኡላዊነቷን ያስከበረች አገር ማስተላለፍ እንደተቻለም አንስተዋል።
በወቅቱ የነበረው ውጣ ውረድ ከባድ ቢሆንም አንድነታችን፣ አገር ወዳድነታችን፣ መተባበራችን እና ፍቅራችን ለድል አብቅቶናል ሲሉም ተናግረዋል።
የአሁኑ ትውልድም ከአባቶቹ ጀግንነትንና አልደፈርም ባይነትን በመውረስ የአገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በጋራ መትጋት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
በተለይ ወጣቱ ትውልድ ከአልባሌ ቦታዎች እራሱን በማራቅና የአገሩ ታሪክ ጠንቅቆ በማወቅ የአባቶቹ አደራ ማስጠበቅ እንዳለበትም ገልጸዋል፡፡
“ከአንድነት ውጭ ሌላ አማራጭ ሊኖር አይገባም” ያሉት አስተያያት ሰጪዎቹ ትውልዱ ከማንኛውም ጉዳይ በተለየ ለአገር ሉዓላዊነት ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት እንዲሁ።
የኦጋዴን ጦርነት ተብሎ የሚታወቀው በኢትዮጵያና በሶማሊያ ወራሪ ሃይል መካከል የተደረገው ጦርነት የዛሬ 44 ዓመት ነበር።