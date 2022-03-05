በምሥራቅ ወለጋ ከ123 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ የቡና ችግኝ ተዘጋጀ

የካቲት 26/2014 ነቀምቴ /ኢዜአ/ በምሥራቅ ወለጋ ዞን በመጪው የክረምት የሚተከል ከ123 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ የቡና ችግኝ መዘጋጀቱን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
የጽህፈት ቤቱ የቡናና ፍራፍሬ ልማት ቡድን መሪ አቶ አሰፋ መኮንን እንደገለጹት አርሶ አደሩ ከመደበኛ የእርሻ ሥራው በተጓዳኝ በቡና ልማት በመሳተፍ ገቢውን እንዲያሳድግ እየተሰራ ነው።
ከግብርና ምርምር ተቋማት የተገኙና በሽታን ተቋቁመው የተሻለ ምርት የሚሰጡ ዝርያ ያላቸው የቡና ችግኞች የተዘጋጁት ከ90 ሺህ በሚበልጡ በግል፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ ችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ነው።
በቡና ችግኝ ዝግጅቱ ከ31ሺህ በላይ አርሶ አደሮች የተሳተፉ ሲሆን ችግኞቹ ወደ 22 ሺህ ሄክታር መሬት እንደሚሸፍኑም ተናግረዋል።
ቡድን መሪው እንዳሉት በዞኑ ለቡና ችግኝ ተከላው እስካሁን ከ12 ነጥብ 2 ሚሊዮን በላይ ጉድጓዶች ተዘጋጅቷል።
በምሥራቅ ወለጋ ዞን 207ሺህ 766 ሄክታር መሬት በቡና ልማት መሸፈኑን ከዞኑ የግብርና ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል።