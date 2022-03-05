በኦሮሚያ ክልል ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት የመስኖ ግድቦች ግንባታ እየተካሄደ ነው

አዳማ፣ የካቲት 26 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ግብርናውን ከዝናብ ጠባቂነት ለማላቀቅ ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መካከለኛና አነስተኛ የመስኖ ግድቦች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊስ አማካሪ አምባሳደር ግርማ ብሩ፣ የብሔራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍፁም አሰፋና የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ዛሬ በምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበን ጭቋላና ወንጂ ኩሩፍቱ በበጋ መስኖ የለማውን የስንዴ ማሳ ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ወቅት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ እንደገለጹት፤ ለበጋ መስኖ ልማት 20 ሺህ የሚጠጉ ከፍተኛ ጉልበት ያላቸውና መካከለኛ የውሃ መሳቢያ ሞተሮች ለአርሶ አደሮች ተከፋፍለዋል።
በክልሉ ሁሉም ዞኖች ከ355 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ስንዴ በመስኖ እያለማን ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ ተጨማሪ 270 ሺህ ሄክታር መሬት ለዘር ዝግጁ እየተደረገ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በሚቀጥለው ዓመት አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት ዕቅድ መያዙን ጠቁመው፤ ለዚህም የመስኖ ግድቦች ግንባታና የጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ግብርናውን ከዝናብ ጠባቂነት ለማላቀቅ ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ወጪ መካከለኛና አነስተኛ የመስኖ ልማት ግድቦችን እየገነባን ነው ብለዋል ።
በዚህም በቀጣይ አራት ዓመታት የክልሉን ግብርና ከዝናብ ጠባቂነት በማላቀቅ በመስኖ የሚለማው መሬት እስከ 4 ሚሊዮን ሄክታር ለማድረስ ግብ ተቀምጦ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የብሔራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ በበኩላቸው፤ በኦሮሚያ ክልል በግብርና ሴክተር እየተመዘገበ ያለው ውጤት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ በመስኖ እየለማ ያለው ስንዴ በሁሉም ክልሎች በማስፋፋት ከውጭ የሚገባውን ምርት በሀገር ውስጥ መተካት አለብን ነው ያሉት ።
በተለይ አርሶ አደሩ የውሃ መሳቢያ ሞተር፣ የመካናይዜሽን አገልግሎትና የገበያ ትስስር ተደራሽ ለማድረግ የገጠር ፋይናንስ አሰራር እየዘረጋን ነው ብለዋል ።
በምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች የመስኖ ስንዴ ልማት በተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መመልከታቸውን የተናገሩት ደግሞ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍፁም አሰፋ ናቸው።
አርሶ አደሩ በኩታ ገጠም ስንዴን በተሻለ ሁኔታ እያለማ መሆኑንና ሀገራችን በምግብ ራስዋን እንድትችል በተለይ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችል ተግባር ነው ብለዋል።
ለአርሶ አደሩ የገበያ ትስስር በመፍጠር የልፋቱን ዋጋ እንዲያገኝ መደረግ እንዳለበትም ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊስ አማካሪ አምባሳደር ግርማ ብሩ አርሶ አደሩ ያለበትን የውሃ እጥረት ለመፍታት አምራቹን ያሳተፈ የጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ አነስተኛና መካከለኛ ግድቦች ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቁመዋል።
በተጨማሪም የገጠር ፋይናንስ ተደራሽነትን ማረጋገጥ በቀጣይ የሚሰራበት መሆኑንም አመልክተዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ