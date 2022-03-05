የደቡብ ክልል በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከአምስት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ ማልማቱን ገለጸ

ሀዋሳ፤ የካቲት 26/2014(ኢዜአ) በደቡብ ክልል በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከአምስት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ መልማቱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ በበጋ መስኖ የለማን ስንዴ ከማሳ ላይ የማሰባሰብ መርሀ ግብር ትናንት በወላይታ ዞን ሁምቦ ወረዳ አምፖ ኮይሻ ቀበሌ ተጀምሯል።
በምክትል ርዕስ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ስሩር የበጋ መስኖ ስንዴ ልማቱን ለማሳካት ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ አግሮ ኬሚካልና ሌሎችም ለልማቱ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በሙሉ ለአርሶ አደሩ በነፃ እንዲቀርቡ ተደርጓል ብለዋል።
በስንዴ ልማት የተገኘውን ልምድና ተሞክሮ የበልግ እርሻና የእንስሳት ሀብት ልማትን ጨምሮ ወደ ሁሉም የግብርና ልማት ዘርፎች ለማስፋፋት በትኩረት እንደሚሰራና ለውጤቱም ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትጋት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትልና የእርሻ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው ዘንድሮ በክልሉ 6ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ለማካሄድ ታቅዶ 5 ሺህ 185 ሄክታር መሬት መልማቱን ገልጸዋል።
ከለማው መሬት ላይ ምርት መሰበብሰብ መጀመሩና 220 ሺህ ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ አመልክተዋል።
የግብርና ባለሙያዎች ለአርሶ አደሮች የቴክኒክ ድጋፍና ክትትል እያደረጉ እንደሚገኝ የገለጹት አቶ ዳንኤል “”በቀጣይ ዓመት ወደ መስኖ ስንዴ ልማት ያልገቡ ተጨማሪ አርሶ አደሮችን በስፋት ወደ ሥራ ለማስገባት ይሰራል” ብለዋል።
የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ በበኩላቸው፤ በዞኑ 1 ሺህ 170 ሄክታር መሬት ላይ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መከናወኑና ፤ ከልማቱም በአማካይ በሄክታር ከ37 ኩንታል በላይ ምርት እንደሚገኝ በቅድመ ምርት ግምገማ መተንበዩን ገልጸዋል።
በዞኑ ሁምቦ ወረዳ አምፖ ኮይሻ ቀበሌ የመስኖ ልማት ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ቡድን ሰብሳቢ አቶ አለሙ ኤና እንደገለጹት፤ በቀበሌው 206 አርሶ አደሮች በልማቱ ተሳትፈዋል።
አርሶ አደሮቹ ዘመናዊ የመስኖ አውታሮችን በመጠቀም 97 ነጥብ 5 ሄክታር መሬት ላይ በኩታ ገጠም የስንዴ ልማት ማካሄዳቸውን ተናግረዋል።
የአምፖ ኮይሻ ቀበሌ አርሶ አደር ኢያሱ ደባናም በበኩላቸው፤ የአካባቢው አርሶ አደሮች በስንዴ ልማት እንዲሳተፉ መደረጉ ተጠቃሚነታቸውን በዘላቂነት ያረጋግጥልናል ብለዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የቀበሌው አርሶ አደሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ባካሄዱት የበጋ መስኖ ውጤታማ በመሆናቸው በቀጣይ በአካባቢው ያለውን የተፈጥሮ ፀጋ በመጠቀም ልማቱን እንደሚያሰፉ አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ በበጋ ወራት የመስኖ ስንዴ ልማት በመጀመሪያ ዙር 400 ሺህ ሄክታር መሬት ስንዴ በመስኖ ስንዴ ለማልማት ታቅዶ 450 ሺህ ሄክታር መሬት መልማቱን የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል።
በሁለተኛው ዙር የበጋ ወራት የስንዴ መስኖ ልማት ከ500 ሺህ በላይ ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት መታቀዱን ሚኒስቴሩ ገልጿል።