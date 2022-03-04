በዶዮ ገና ከተማ ከ34 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ 12 የልማት ፕሮጄክቶች ግንባታ እየተካሄደ ነው

ሆሳዕና፤የካቲት 25/2014 (ኢዜአ) በከንባታ ጠምባሮ ዞን ዶዮገና ከተማ ከ34 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ 12 የልማት ፕሮጄክቶች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የልማት ፕሮጀክቶቹ ግንባታ እየተካሄደ ያለው አስተዳደሩ የህዝብን የልማት ጥያቄ ለመመለስና ከተማዋን ለማዘመን መሆኑ ተመልክቷል።
የኤሌክትሪክ መብራት መስመር ዝርጋታ፣ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣ የጎርፍ መቀልበሻ ፣ዘመናዊ ቄራና ቆሻሻ ማስወገጃ እየተገነቡ ካሉ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል እንደሚገኙበት የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ታፈሰ ተሰማ ለኢዜአ ተናግረዋል።
የከተማዋን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግርን ለመፍታትም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ዶዮ ገናን ለማልማትና እድገቱን ለማፋጠን ህብረተሰቡን በማሳተፍ የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ከንቲባው አብራርተዋል።
የተጀመሩት የልማት ፕሮጀክቶች የማህበረሰቡን የመልማት ጥያቄ መሰረት በማድረግ በከተማ አስተዳደሩ በጀትና በህብረተሰብ ተሳትፎ የሚሰሩ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የአስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ምትኩ ጌዴቦ ናቸው።
ፕሮጀክቶቹን ለማስፈጸም የከተማ አስተዳደሩና የህዝቡን ድጋፍ ጨምሮ ከ34 ሚሊየን ብር በላይ መመደቡን ገልጸው ፤ ግንባታቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ለአገልገሎት ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
በከተማዋ የዘራሮ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አስጢፋኖስ ኤረንጎ በሰጡት አስተያየት፤ በከተማዋ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ባለመሰራቱ ቅሬታ ሲያሰሙ እንደነበር አንስተዋል ፡፡
በአሁኑ ወቅት በዶዮ ገና ከተማ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች ሌሎችንም ችግሮች ያቃልሉ ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡
አስተዳደሩ ነዋሪውን በማሳተፍ እያከናወናቸው ያሉት የመሰረተ ልማት ስራዎች ለተሻለ እድገት የሚያነሳሱ በመሆናቸው በጉልበት፣ በገንዘቡና እውቀቱ እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል፡፡
በከተማዋ ከ40 ዓመታት በላይ በነዋሪነት እንደቆዩ የተናገሩት የሌኖ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ተስፋዬ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው፤ ትኩረት ሳይሰጥ በመቆየቱ አካባቢው መልማት ያለበትን ያህል እንዳልሆነ አውስተዋል።
አሁን ላይ በከተማ አስተዳደሩና በህብረተሰብ ተሳትፎ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ተግባር በተለይም በክረምት ወቅት ለመንቀሳቀስ አዳጋች የነበሩ ስፈራቸውን ችግር የሚያቃለል መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በከተማ አስተዳደር መዋቅር ከተደራጀ ሶስት ዓመታትን ያስቆጠረው ዶዮ ገና ከ50ሺ በላይ ህዝብ እንደሚኖር የሚገመት መሆኑን ከአስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል