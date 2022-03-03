ሚኒስቴሩ ምርምር ላይ ያተኮሩ ተወዳዳሪ ዜጎችን ለመፍጠር እየሰራ ነው

ሶዶ፤ የካቲት 24/2014 (ኢዜአ) የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራት እንዲረጋገጥ ምርምር ላይ ያተኮሩ ተወዳዳሪ ዜጎችን ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲን ፣ የወላይታ ሊቃና ቦጋለ ዋለሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ትናንት በጉብኝታቸው ወቅት እንደተናገሩት፤በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ባለተፈቱበት ሁኔታ ዘመኑን የሚዋጅ ተወዳዳሪ ትውልድ መቅረፅ አዳጋች ሆኗል።
በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚችል ብቃት ያለው የሰው ሃይል ለማፍራት የትምህርት ስርዓቶች ቀረጻ መከናወኑን ጠቁመዋል።
ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮም በሁሉም የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለተማሪዎች የመውጫ ፈተና እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።
ለትምህርት ጥራት መሻሻል የትምህርት ተቋማት ሚና የጎላ መሆኑን ጠቅሰው፤ የመምህራን የምዘና ሂደት ላይ ያሉ ችግሮች በመፍታት ረገድ መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል።
የታሰበው የትምህርት ጥራት እንዲመጣ የትምህርት አካባቢን ምቹና ሳቢ ለማድረግ ተማሪዎች ወላጆች ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ የትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በበኩላቸው፤ ጥራትን ማዕከል ያደረገና በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር የተዘጋጀ ትውልድ መቅረፅ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ ትምህርትና ምርምር ላይ ያተኮሩ ተወዳዳሪ ዜጎች ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ገልጸው ፤ለዚህም በቀጣይ አራት ዓመታት በሀገሪቱ 50 አዳሪ ትምህርት ቤቶች ለመገንባት መታቀዱን አስረድተዋል።
ከእነዚህም ውስጥ 13ቱ በሚቀጥለው ዓመት የሚጠናቀቁ መሆኑን አመልክተው፤ በሁሉም መስክ ለውጥ ማምጣት የሚችል ብቃት ያለው ትውልድ የማፍራት ኃላፊነቱን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በዩኒቨርስቲው የመምህራን ልማትን ጨምሮ ደረጃውን የጠበቀ ወርክሾፕና ላቦራቶሪ በሚገባ ለማደራጀት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ዴአ ናቸው።
የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክልሉ ለማ በበኩላቸው፤ ባለፉት ዘመናት ለተደራሽነት የተደረገው ጥረት ጥራት ላይ ትኩረት አለመደረጉ ችግር ፈቺ ትውልድ እንዳይፈጠር ተፅዕኖ ማሳደሩን ገልጸዋል።
ይህን ለመቀየር በሀገሪቱ ከመጣው የለውጥ ሂደት ጋር ለጥራት የተሰጠው ትኩረት ውጤታማ እንዲሆን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
በተለይም የመዋዕለ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ የትምህርት ክፍሎች ተማሪዎች ከማንበብና መጻፍ ሂደት ጀምሮ ብቁ እንዲሆኑ ልዩ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት አመልክተዋል።
ለዚህም ትምህርት ቤቶች ከወላጆችና መምህራን መቀራረብን በማጠናከር ግብአቶች ለማሟላት መስራት እንደሚገባም አሳስበዋል።