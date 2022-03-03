የትምህርት ስርዓቱን መልሶ የመገንባት ሥራ እየተከናወነ ነው

ጂንካ፤የካቲት 24/2014 (ኢዜአ) የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የትምህርት ስርዓቱን መልሶ የመገንባት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስታወቁ።
ሚኒስትሩ በጂንካ ከተማ ደቡብ ክልል ከሁሉም ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ከተውጣጡ የትምህርት ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በዘርፉ ልማት ዙሪያ እየመከሩ ባሉበት መድረክ እንደገለጹት፤ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ለትምህርት ጥራት ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል።
”በቅርቡ በተደረጉ ጥናቶች ሶስተኛ ክፍል ከደረሱ ተማሪዎች 65 በመቶ ማንበብ አይችሉም” ያሉት ፕሮፌሰሩ ፤ ይህም በትምህርት ጥራቱ ላይ አደጋ መሆኑን እንደሚያሳይ አመልክተዋል።
የትምህርት ጥራቱ መዳከም በዋናነት ከመምህራን አቅም ጋር የሚያያዝ እንደሆነ ያመላከቱት ሚኒስትሩ፤የመምህራንን አቅም መገንባት እንደሚገባና መምህራን በሚማሩባቸው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተገቢውን እውቀት ጨብጠው ወደ ማስተማሩ ስራ መግባት እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።
ባለፉት 27 ዓመታት የተዳከመውን የትምህርት ስርዓት መልሶ መገንባት ካልተቻለ በጦርነቱ አሸባሪው ህወሓት ካደረሰው ውድመት የላቀ ቀውስ ማስከተሉ አይቀሬ ነው ብለዋል።
ይህንን በማሻሻል የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የትምህርት ስርዓቱን መልሶ የመገንባት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ነው ያስታወቁት ።
የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ በበኩላቸው፤ በዞኑ ከትምህርት ተደራሽነት እና ከትምህርት ተሳትፎ ጋር በተያያዘ በየዓመቱ ለውጦች መታየታቸውን ጠቅሰው፤ ዕድሜያቸው ለትምህርት ከደረሱ ህፃናት ቁጥር አንፃር ተሳትፎው አነስተኛ ነው ብለዋል።
በተለይ በአርብቶ አደሩ አካባቢ በሚፈፀሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሳቢያ የአርብቶ አደሩ ልጆች የትምህርት ተሳትፎ የተፈለገውን ያህል አለመሆኑን ገልጸዋል።
በዚህ ሳቢያ በተለይ ሴቶች የትምህርት ተሳትፏቸው አነስተኛ በመሆኑ ለማስተካከል በትኩረት መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ በደቡብ ኦሞ ዞን የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል።