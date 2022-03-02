የካቲት 23/2014(ኢዜአ) “የአድዋ ጀግኖችን የአሸናፊነትና አንድነት መንፈስ በመላበስ ድህነት ላይ በጋራ መዝመት አለብን” ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችገለጹ፡፡
የዘንድሮው የአድዋ የድል በዓል “አድዋ ለኢትዮጵያዊያን ኅብረት፤ ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ” በሚል መሪ ሃሳብ በአገር ዓቀፍ ደረጃ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል፡፡
በአገር አቀፍ ደረጃ በተከበረው መርሃ-ግብር ላይም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እና የመዲናዋ ነዋሪዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዙሪያ የመጡ ፈረሰኞች ተሳትፈዋል፡፡
በመርሃ-ግብሩ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች የአድዋ ድል የኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን የመላ አፍሪካዊያን ድል ጭምር መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ድሉ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጭቁን ህዝቦች የነጻነት ችቦ የለኮሰ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህ አኳያ የአሁኑ ትውልድ እንደ አድዋ ጀግኖች ሁሉ፤ አንድነቱን ጠብቆ የአገሩን ህልውና ማስቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ጀግኖች አባቶች የአድዋ ድልን የተጎናጸፉት ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተው በአንድነት በመዝመታቸው መሆኑን የሚናገሩት ወጣቶቹ፤ የአሁኑ ትውልድም የአባቶቹን የአሸናፊነት ወኔ ተላብሶ በድህነት ላይ መዝመት እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ለዚህ ደግሞ ከፋፋይ ከሆነ አስተሳሰብና አካሄድ መውጣት ይገባል ነው ያሉት፡፡
ቀደምት አባቶች ያለልዩነት የህይወት መስዋትነት ከፍለው ያስረከቡንን ነጻ አገር ለቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለብን ብለዋል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው በዳግማዊ ምኒሊክ አደባባይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት የአሁኑ ትውልድ ታላቁ የህዳሴ ግድብን በአንድነት መንፈስ ገንብቶ ለፍሬ በማብቃት የራሱን አድዋ መፃፉን ተናግረዋል።
በቀጣይም ትውልዱ አንድነቱን ጠብቆ ለኢትዮጵያ ሰላምና ልማት ጠንክሮ እንዲሰራም ጥሪ አቅርበዋል፡፡