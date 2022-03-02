የፓርቲው አመራሮችና አባላት የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ በትጋት እንዲሰሩ ተጠየቀ

ድሬዳዋ የካቲት 23/2014(ኢዜአ)የፓርቲው አመራሮችና አባላት የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የተጀመሩ ተግባራትን ከዳር ለማድረስ ከመቼውም ግዜ በላይ በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባ በብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አስገነዘቡ ፡፡
በፓርቲው የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጉባዔውን ”ከፈተና ወደ ልዕልና”በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ አካሂዷል፡፡
ሰብሳቢው በዚህ ወቅት እንዳሳሰቡት የፓርቲው አመራሮችና አባላት ፓርቲው የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ በሚያደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ የጀመሩትን ንቁ ተሳትፎ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው።
ኢትዮጵያ ያላትን ሰብዓዊና ተፈጥሯዊ ሃብት አቀናጅቶ በዕውቀትና በጥበብ በመምራት ፣ ከድህነት ለመውጣትና ወደ ብልጽግና ለማሻገር እንደሚቻል አመልክተዋል፡፡
“የፓርቲው አመራሮችና አባላት የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ የተጀመሩና ተስፋ ሰጪ የሆኑ ተግባራትን ከዳር ለማድረስና የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በሙሉ አቅማችሁና በትጋት መንቀሳቀስ አለባችሁ” ሲሉ አስገንዝበዋል፡፡
በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሃብትና በማህበራዊ ጉዳዮች የታየውን ለውጥ በፀና ህብረ-ብሔራዊ አንድነት ወደ ከፍታ ለማሻገር አገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙ ጠቃሚ መሆኑን ሰብሳቢው አስታውቀዋል፡፡
”ዜጎች ያለፈውን የተዛባ ግንኙነት በይቅርታ እያለፍን የወደፊቱን ብሩህ ተስፋ ለህዝባችን አጉልተን እያሳየን በህብረ-ብሔራዊ አንድነት አገርን ከድህነትና ከኋላቀርነት ማውጣት ይገባናል”ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ናቸው፡፡
በጉባዔው የፓርቲው የግማሽ በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቧል።
ፓርቲው በቀጣዩ ወር መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ በሚያካሄደው ጉባዔ ላይ የሚሳተፉ አመራሮች ምርጫም ተካሂዷል፡፡