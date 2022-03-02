የዘመኑ ትውልድ እንደቀደሙት አባቶች አንድነትን ተላብሶ አዲስ ታሪክ መስራት ይጠበቅበታል – ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህርዳር፤ የካቲት 23/2014 (ኢዜአ) የዘመኑ ትውልድ እንደቀደሙት አባቶች አንድነትን፣ ቆራጥነትንና ጀግንነትን በመላበስ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ አዲስ ታሪክ መስራት ይጠበቅበታል ሲሉ የአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ።
126ኛው የዓድዋ የድል በዓል ዛሬ በባህርዳር ከተማ በተከበረበት ወቅት ርዕሰ መስተዳደሩ ባደረጉት ንግግር፤ ዓድዋ ነፃነታችንን የተጎናፀፍንበት፣ ሌሎች ጥቁር ህዝቦች ደግሞ ለነፃነታቸው እንዲነሳሱ ትልቅ አቅም የፈጠሩበት ድል ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የዓድዋን የድል በዓል ስናከብርም ለአንድነታችንና ለነፃነታችን በጋራ የምንቆም፣ ታሪካችንን የምንወድ፣ የምናከብርና የመላ ህዝቦች የጋራ ትግል አስፈላጊ መሆኑን ያረጋገጥንበት ነው ብለዋል።
ይህን የአሽናፊነት ድል የጀግኖች አባቶቻችን ቆራጥነት፣ አይበገሬነትና አንድነት በተግባር የታየበት መሆኑን አመልክተው፤ የአሁኑ ትውልድም ከአድዋ ድል የሚቀዳ ጀግንነት፣ አንድነትና ፅናትን ተላብሶ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ መስራት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
ዛሬ 126ኛውን የዓድዋ ድል ስናከብር ኢትዮጵያ በውጣ ውርድ ውስጥ ሆና ባለችበት ወቅት እንደሆነ ጠቅሰው፤ የተጀመሩ ድሎች ስኬታማ ሆነው እንዲቀጥሉ ወጣቱ ለሃገሩ እድገት ቀናኢ ሆኖ ሊሰራ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።
”የቀደሙ አባቶቻችን በዓድዋ የፈፀሙት አኩሪ የጀግንነት ገድል የሚያኮራ ታሪክ እንዲኖረንና በጋራ ታሪክ ተሳስረን እንድንኖር አድርጎናል” ያሉት ደግሞ የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ጣሂር መሀመድ ናቸው።
ይህንን ታሪክ ስናከብር የሁሉም የኢትዮጵያዊያን አብሮነት የተሳሰረበት መሆኑን በማጉላት ሊሆን እንደሚገባ አመልክተዋል።
የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የአማራ ክልል ፕሬዝደንት አቶ ዳኝነት አያሌው በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ ሊወሯት የመጡ ሁሉ አሳፍራ በመመለስ ነፃነቷን ሳታስደፍር ኖራለች ብለዋል።
ጀግኖች አባቶቻችን እስካሁን ለጠላት ያላስደፈሯትን ሀገር የአሁኑ ትውልድም ማስጠበቅ እንደሚኖርበት ተናግረዋል።
“ዓድዋ ለኢትዮጵያዊያን ህብረት፣ ለአፍሪካ የነፃነት ጮራ” መሪ ሃሳብ 126ኛው የዓድዋ የድል በዓል በባህርዳር ከተማ ዛሬ ሲከበር ይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ፤ አባት አርበኞችና ሌሎም የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።