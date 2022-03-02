ሀገርን በተሻለ መንገድ ለመገንባት የዓድዋ ድል አንድነትና መተባበርን አስተምሮናል- ወጣቶች

ድሬዳዋ፤ የካቲት 23/2014 (ኢዜአ) የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ፋና ወጊ የሆነው የዓድዋ ድል ሀገርን ወደ ታላቅ ልዕልና ለማሻገርና በተሻለ ለመገንባት አንድነትንና መተባበርን አስተምሮናል ይላሉ የድሬዳዋ ወጣቶች።
126ኛው የዓድዋ ድል በዓል በአደባባይ ተዕይንቶችና በፓናል ውይይቶች በድሬዳዋ ተከብሯል፡፡
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተሣተፉት ወጣቶች፤ ድሉ ህብረ-ብሔራዊነት በማጽናት ለሀገር ሉላዊነትና አንድነት መከበር መትጋት እንደሚገባ አስተማሪ መሆኑን ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡
ወጣት ሰላማዊት ጋሻው እንዳለችው፤ ጀግኖች አባቶች ለፆታ፣ ለኃይማኖት፣ ለብሔርና ለአመለካከት ልዩነት ቦታ ሳይሰጡ የሀገርን ነጻነትና ሉአላዊነት በተባበረ መንገድ አስከብረዋል፡፡
እኛ የአሁኑ ወጣቶች የአባቶቻችንን መተባበር በማስቀጠል ለሀገር ልዕልና እና ታላቅነት ዕውን መሆን ተባብረን መስራት አለብን ብላለች፡፡
የዓድዋ ድል ዝክር ሰልፍ ላይ የተገኘው ወጣት ቅዱስ ያሬድ በበኩሉ፤ ሀገር ወደ ተሻለ ከፍታዋ ለማሻገር ብቸኛው አማራጭ በጋራና በአንድነት ተባብሮ መስራት እንደሚገባ ተናግሯል፡፡
” በብሔር መከፋፈል አይበጀንም፤ ከመቶ ሃያ ስድስት አመት በፊትም ይሄ አልነበረም፤ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በአለም አደባባይ ተወዳዳሪና የፀና ሀገር ለማቆየት አንድነትን አፅንቶ ኃላፊነትን መወጣት ይገባል” ብሏል፡፡
የመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት ከሆነው ከዓድዋ ድል በዓል የመተባበርና የአንድነትን ወሳኝነት መገንዘብ ይገባል ያለው ደግሞ ወጣት ሞቲ ኦሮሚያ ነው።
ለመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት እንደሆነው ሁሉ ከደሃነት ለመላቀቅም ወጣቱ በተለይ የተማረው ህዝብ በመተባበር ሀገሪቱን ከፍ ማድረግ እንዳለበት ጠቁሟል፡፡
ወጣት ማህሌት ባህታ በሰጠችው አስተያየት፤ ከአባቶቻችን ጀግንነት በመማር ለተተኪው ትውልድ የተሻለች ሀገር ለመገንባት መተባበርና መረዳዳት፤ ልዩነትን ማጥበብ ያስፈልጋል ትላለች፡፡
ወጣት ሙኒብ ባህሩዲን በበኩሉ፤ ወጣቶች የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅና ልማቷን ለማረጋገጥ በውትድርናው ፣ በዕውቀትና በገንዘብ የምናደርገው ድጋፍ መቀጠል አለብን ነው ያለው፡፡
ሀገርን ወደ ታላቅ ልዕልና ለማሻገርና በተሻለ ለመገንባት አንድነትንና መተባበርን ከዓድዋ ድል ትምህርት ማግኘታቸውን ነው ወጣቶቹ ለኢዜአ የተናገሩት፡፡
በየደረጃው የሚገኙ የድሬዳዋ ወጣቶች፣ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎችና ነዋሪዎች የድሉን ሁለንተናዊ ውጤቶችና ምንነቶች በሚዘክሩ ሰልፎችና የአደባባይ ሽለላዎች ታጅቦ በድምቀት ተከብሯል፡፡