የአድዋ ድል የመላ ጭቁን ህዝቦች የነጻነትና እኩልነት ተምሳሌት ነው ርእሰ-መስተዳድር አወል አርባ

ሰመራ፣ የካቲት 23/ 2014 (ኢዜአ) የአድዋ ድል የጥቁር ህዝቦች ብቻ ሳይሆን የመላ ጭቁን ህዝቦች የነጻነትና እኩልነት ተምሳሌት መሆኑን የአፋር ክልል ርእሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ አስታወቁ።
የከተማ ልማትና መሠረተ-ልማት ሚኒስቴር በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ቡድን የተፈናቀሉ ወገኖችንና የወደሙ ተቋማትን ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በጥሬ ገንዘብ 100 ሚሊዮን ብር ጨምሮ ሶስት ተሽከርካሪዎችና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችን ዛሬ በድጋፍ አበርክቷል ።
የአፋር ክልል ርእሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት እንዳሉት ድጋፉ ታሪካዊው የአድዋ የድል 126ኛ አመት መታሰቢያ በአል በመላው ኢትዮጵያ በተከበረበት እለት መደረጉ ልዩ ያደርገዋል።
“መላው ኢትዮጵያዊያን እንኳን ለድል በአሉ በሰላም አደረሳችሁ” ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል።
የኢትዮጵያውያን ጀግኖች በአንድነት በመቆም በማንአለብኝንትና በእብሪት ተወጥሮ የመጣን የጣሊያን ወረሪ ሃይል በመመከት በአድዋ ያስመዘገቡት ድል አንጸባራቂ ብቻ ሳይሆን የቅኝ ገዢዎችን ቅስም የሰበረ ጭምር መሆኑን ተናግረዋል።
“የአድዋ ድል ከኢትዮጵያና አፍሪካውያን እንዲሁም የጥቁር ህዝቦች ድልነት ባሻገር በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በቀኝ ግዛት ቀንበር ሲማቅቁ ለነበሩ ጭቁን ነጭ ህዝቦች የነጻነትና የእኩልነት ብርሃን የፈነጠቀ ታላቅ ድል ጭምር ነው” ሲሉም አመልክተዋል።
“ከታሪክ የማይማሩ ታሪካዊ ጠላቶቻችንና የነሱ ተላላኪ የሆነው የህወሐት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው በጀመሩት ጦርነት እየተለበለቡ እራሳቸው በመፍረስ ላይ ናቸው ” ሲሉም ርእሰ መስተዳደሩ ጠቁመዋል።
አሁን ላይ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ሌላ ታሪካዊ ድል እያስመዘገበ መሆኑን ጠቁመው “የአፋር ህዝብም በተስፋ-መቁረጥ ውስጥ የሚገኘው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዳግም እየፈጸመ ያለውን ወረራ በመመከትና ወራሪውን አይቀጡ- ቅጣት በመቅጣት የቀደምት አያቶቹንና አባቶቹን አኩሪ ታሪክ እየደገመ ይገኛል” ብለዋል።
ቡድኑ እየፈጸመ ያለውን ወረራ በመመከት ሂደት መላው ኢትዮጵያዊያን ከጫፍ ጫፍ በአንድነት በመቆም ከግለሰብ እስከ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ክልሎች ጭምር ለአፋር ህዝብ ያለቸውን አጋርነት በማሳየት እያደረጉ ያለው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እየተመዘገበ ላለው ድል ከፍተኛ አስተዋጾ እንዳለው ተናግረዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
የከተማ ልማትና መሠረተ-ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በበኩላቸው “የሽብር ቡድኑ በአፋርና አማራ ክልል የከፈተው ወረራ በሁሉቱ ክልል ህዝቦች ላይ የተቃጣ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለመ በመሆኑ በሁሉም ዜጋ ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው” ብለዋል።
“የአባቶቹን ታሪክ እያደሰ የሀገሩን ሉአላዊነትና አንድነት በማሰከበር ሂደት ውስጥ ጉልህ የታሪክ አሻራ እያሳረፈ ከሚገኘው ከጀግናውና እንግዳ ተቀባዩ ከአፋር ህዝብ ጋር ታሪካዊውን የአድዋ የድል ቀን መታሰቢያ በአልን በጋራ በማሳለፋችን ኩራት ተሰምቶናል”ሲሉ ገልጸዋል ።
የአፋር ህዝብ የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፍረሰ የጀመረውን እኩይ ሴራን ፊት ለፊት ተጋፍጦ በማክሸፍ ሀገሩን የታደገ፣ የአባቶቹን አደራ በአግባቡ የተወጣና ኢትዮጵያዊነትን በተግባር የኖረ ህዝብ ነው ” ሲሉም ሚኒስትራ ለህዝቡ ያላቸውን ክብር ገልጸዋል ።
“የአፋር ህዝብ ወራሪውን ቡድን በመፋለም ሂደት ተነግሮ የማያልቅ ዋጋ ከፍሏል፤ ንጹሃን በግፍ ተገድለዋል፤ መሠረተ-ልማቶች ወድመዋል፤ እንዲሁም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል ” ብለዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ መስሪያ ቤቱ በክልሉ በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖችን ለመደገፍና የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ በጥሬ ገንዘብ 100 ሚሊዮን ብር ጨምሮ ሁለት ፒክአፕና አንድ የደረቅ ቆሻሻ ማንሻ ተሽከርካሪ እንዲሁም ኮምፒውተሮች፣ ጠረጴዛዎችና ወንበሮች ጨምሮ የተለያዩ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰዋል ።
በክልሉ በሽብር ቡድኑ የተጎዱ ከተሞችን መልሶ በተሻለ ደረጃ ለማጀራትና ለመገንባት የተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞችን በእህታማችነት ከተማ ማእቀፍ በማስተሳሰር በመደጋገፍ የድርሻቸውን እንዲወጡ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አመልክተዋል።
ከተሞችን በማስተሳሰር በመልሶ ግንባታ ስራ እንዲሳተፉ የማድረግ ስራው የሽብር ቡድኑ ለዘመናት በህዝቦች መካከል የገነባውን የጥላቻና የመከፋፈል አጥር አፍርሶ ህብረ-ብሄራዊ አንድነትና አብሮነትን ለማጠናከር ጉልህ ሚና ያለው መሆኑን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል ።