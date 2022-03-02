የትምህርት ተቋማት በዕውቀት የዳበረ አምራች ዜጋ ለማፍራት ኃላፊነታቸውን በብቃት አለባቸው

ጂንካ፤የካቲት 23/2014(ኢዜአ) የደቡብ ክልል ትምህርት ተቋማት ሁለንተናዊ ልማትን የሚያረጋግጥ በዕውቀት የበለጸገ ዜጋ ለማፍራት የተጣለባቸውን ኃላፊነት በብቃት እንዲወጡ ተጠየቀ።
የክልል ትምህርት ቢሮ የ2014 ግማሽ በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀሙን በጂንካ ከተማ እየገመገመ ነው ።
በግምገማው መድረክ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ እንዳመለከቱት፤ ሁለንተናዊ ልማትን በማረጋገጥ ከድህነት ለመውጣት በዕውቀት የዳበረና ብቁ የሰው ሃይል ማፍራት ወሳኝ ነው።
ለዚህ ደግሞ የትምህርት ተቋማት በሳይንስና ቴክኖሎጂ የተደገፈ፣ ጥራት ያለው ትምህርትና ስልጠና በፍትሀዊነት በማዳረስ ለብልፅግና ጉዞ ስኬታማነት አዎንታዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ብቃትና ዕውቀት ያካበቱ ዜጎችን ማፍራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
ጥራቱ የተጠበቀ ትምህርት በፍትሃዊነት ለዜጎች ለማዳረስ ሰላማዊና ምቹ የትምህርት አካባቢ መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ዲላሞ፤ ለዚህ ደግሞ ብቁ የትምህርት አመራር እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
በተለይ በየትምህርት ተቋማቱ በዋናነት የሚመለከታቸው መምህራን የተጣለባቸውን ሙያዊ ሃላፊነት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በእውቀት የካበተና በፈጠራ ክህሎት የበለፀገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የማፍራት ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ በበኩላቸው፤ በዞኑ ኋላ ቀር አካባቢዎች ጭምር የትምህርት ተሳትፎና ተደራሽነት ለማሳደግ እየተደረገ ባለው ጥረት ዕድገት እየተመዘገበ መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም በማሳያነት የጠቀሱት ከአምስት ዓመታት በፊት 72 በመቶ የነበረው የትምህርት ተሳትፎ ባለፈው የትምህርት ዘመን ወደ 83 በመቶ ማደጉን ነው።
የሴቶች የትምህርት ተሳትፎም ወደ 78 በመቶ መድረሱን ዋና አስተዳዳሪው አመላክተዋል።
የትምህርት ተቋማትና ባለድርሻ አካላት የትምህርት ተደራሽነትና ተሳትፎ ከማሳደግ ባሻገር፤ለትምህርት ጥራትም ትኩረት እንዲሰጡ አሳስበዋል።
የግምገማው ተሳታፊዎች በዞኑ በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ጉብኝትና የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉ ሲሆን፣ ከጉብኝቱ መልስ በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ላይ ውይይት እንደሚደረግ ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው ግምገማ የዘርፉ የሥራ ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙ ኢዜአ ከጂንካ ዘግቧል።