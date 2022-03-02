ምሁራን ለሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማነት በእውቀትና በምርምር የተመሰረተ አስተዋጾ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል

ባህር ዳር፣ የካቲት 23/2014 (ኢዜአ) ምሁራን አገራዊ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን በእውቀትና በምርምር ላይ የተመሰረተ አስተዋጾ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ አስገነዘቡ።
“ለአገራዊ የምክክር ሂደት የባለ ድርሻ አካላት ሚናና ሃላፊነት” በሚል መርህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውይይት ተካሂዷል።
በመድረኩ በአገራዊ ምክክሩ ላይ ለመነሻ የሚሆኑ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ በውይይቱ ላይ እንዳሉት የኢትዮጵያን አሁናዊ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት እውቀትና ጥበብ ይጠይቃል።
ኢትዮጵያ ለገጠሟት ችግሮች መፍቻ ተስፋ ከተጣለባቸው መካከል አካታች አገራዊ የምክክር መድረክ አንዱ መሆኑን ያወሱት ፕሬዝዳንቱ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን የምሁራን ድርሻ የላቀ መሆኑን አመልክተዋል።
ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት አገራዊ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን ምሁራን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጥልቀት ያላቸው ምርምሮችን በማድረግ የመፍትሄ ሃሳቦችን መጠቆምና ማገዝ ይጠበቅባቸዋል።
ዜጎች ከእምነት ተቋማት ቀጥሎ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች ተቋማት ከሚሰሩ ምሁራን አማራጭ መፍትሄ እንደሚጠብቁ አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ አሁን ከገጠማት ችግር እንድትወጣና ወደ ሰነቀችው ትልቅ ራዕይ እንድትደርስ የምሁራን ሃላፊነትና ድርሻ ከፍ ያለ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል።
“ልዩነትን እንደ ፀጋ መቁጠር ቀርቶ እንደ እርግማን የታየበት ወቅት ላይ በመሆናችን አገራዊ የምክክር መድረኩ ወሳኝ ነው” ያሉት ደግሞ ለውይይት የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ወርቁ ያዜ ናቸው።
በቀደሙት ጊዜያት ኢትዮጵያ የምትታወቀው በጠንካራ አንድነትና በመቻቻል የነበረ ቢሆንም አሁን ይህ ባህልና ልምድ ተሸርሽሮ አንዱ ሌላውን በጥርጣሬ የሚያይበት ወቅት መሆኑን ገልጸዋል።
የእርስ በርስ የመጠራጠርና የመከፋፈል አደጋን በዘላቂነት ለማስቀረት አገራዊ የምክክር መድረኩ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለውጤታማነቱ በቅንነት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ትብብር ማድረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት የ3ኛ ዲግሪ ተማሪና መምህር ሞገስ ብርሃን በበኩላቸው፣ ምሁራን በአገሪቱ ፍትህና አንድነትን የሚያመጡ ሃሳቦች ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ገልጸዋል።
“ምሁራን ‘ፖለቲካን በሩቅ ነው’ ከሚል የተሳሳተ ብሂል በመውጣትና ከቂም በቀልና ቁርሾ በፀዳ አግባብ ለምክክር መድረኩ የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል” ሲሉም ተናግረዋል።
በውይይቱ ላይ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና የመንግስት አካላት ተሳትፈዋል ።