ጋህነን ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማነት የድርሻውን ለመወጣት መዘጋጀቱን ገለጸ

የካቲት 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) የጋምቤላ ህዝቦች ነፃነት ግንባር ( ጋህነን) ሊካሄድ ለታሳበው ሀገራዊ ምክክር ስኬታማነት የድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ።
ፓርቲው ትናንት በጋምቤላ ከተማ ባካሄደው ድርጅታዊ ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አዲስ የድርጅቱን የማዕከላዊ ኮሚቴዎችና ስራ አስፈፃሚዎችን መርጧል።
የድርጅቱ ዋና ፀሐፊ አቶ ኦኬሎ አሌሮ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ጋህነን ለክልሉና ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት በትኩረት ይሰራል።
በሀገሪቱ ብሄራዊ ምክክር ለማካሄድ የተጀመሩ ጥረቶችን እንደሚደግፍ ገልጸው፤ ለስኬታማነቱ የበኩሉን እንደሚወጣ አስታውቀዋል።
ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ማካሄድ የሚቻለው ሀገር ሰላም ሲሆን መሆኑን የጠቆሙት አቶ ኦኬሎ፤ በኢትዮጵያ ላይ የሚቀጣውን ማንኛውንም ፀረ-ሰላማዊ እንቅስቃሴ ጋህነን አምርሮ ይታገላል ብለዋል ።
ያለፈው ሥርዓት ያመጣውን የብሔርተኝነት፣ የጎሰኝነት፣ የጎጠኝነትና የጠባብ አመለካከቶችን ጋህነን በቁርጠኝነት እንደሚታገል አስታውቀዋል።
የድርጀቱ አመራር አቶ መታይ ኡቺች ጋህነን ለሀገር ዘላቂ ሰላም እንዲሁም ለሀገራዊ የምክክሩ ውጤታማነት ከክልሉ ህዝብና መንግሥት ጎን ተሰልፎ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
ድርጅቱ ትናንት ባካሄዳው ሁለተኛ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የአፈፃፀም ሪፖቶችን አደምጦ በማጽደቅ 45 አዲስ የማዕከላዊ ኮሚቴና ዘጠኝ የስራ አስፈፃሚዎችን በመምረጥ ጉባኤውን አጠናቋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼