በዓድዋ የተመዘገበው ድል የትኛውንም ጫናና ተፅዕኖ በመቋቋም የኢትዮጵያን ትንሳዔን ለማምጣት ያነሳሳል

ወላይታ ሶዶ፤ የካቲት 23/2014 (ኢዜአ) አባቶቻቸንን ዓድዋ ላይ በወራሪ ሃይል ያስመዘገቡት ድል የዛሬው ትውልድ የትኛውንም ጫናና ተፅዕኖ በመቋቋም የኢትዮጵያን ትንሳዔን ለማምጣት እንደሚያነሳሳ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ምሁራን ተናገሩ።
የዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ክፍል ምክትል ዲን አቶ አበባየሁ ጌታ ፤ ዛሬም በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ተፅዕኖና ጫና ለማሳደር የሚጥሩ የውጭ አካላት አሉ ብለዋል።
በዚህም የሀገሪቱን ገጽታ በማበላሸትና ተሰሚነቷን ከማሳጣት አልፎ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዋን ለማዳከም ድብቅ ሴራ አንግበው እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ኢትዮጵያውያን ይህንን ሴራ ለመቀልበስ ከዓድዋ የአሸናፊነት ድል ተሞክሮ በመውሰድና የጋራ ትግል በማድረግ ልናከሽፈው ይገባናል ነው ያሉት።
በተለይ የዘመናዊ የቅኝ ገዢነት ፍላጎትና ሩጫ የአሁኑ ትውልድ በእውቀትና በጽናት ለመመከት አባቶቹና እናቶቹ በዓድዋ ካስመዘገቡት ድል ትምህርት መውሰድ እንዳለበትም ጠቁመዋል።
መላው የጥቁር ህዝቦች የአሸናፊነት ተምሳሌት የሆነው ታላቅ ገድል ኢትዮጵያዊያን በጋራ የሀገራቸውን ክብርና ልዕልና የሚያስጠብቁበትን አቅም ይፈጥራል ብለዋል ።
በዓሉ ሲከበር ያለፈውን ታሪክ ከመናገር ባሻገር በአንድነት በመቆም የተጋረጠብንን የውጭ ተፅዕኖ በማክሸፍ ለትውልድ የሚተላለፍ ደማቅ ታሪክ መጻፍ እንደሚገባም አመልክተዋል።
የዓድዋ ድል ሀገር እንዳትደፈርና ህዝቦቿ በቅኝ እንዳይገዙ በከፈሉት መስዋዕትነት የተገኘ አኩሪ ገድል መሆኑን ተረድቶ በዚያ ልክ አንድነትን አስጠብቆ ሀገርን ማሳደግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ሁላችንም በተሰማራንበት መስክ ጠንክረን በመስራት የድህነትና ኋላቀርነት መታወቂያችንን አሽቀንጥረን በመጣል ልክ እንደ ዓድዋ ጀግኖች ታሪክ ለመስራት ልንዘጋጅ ይገባል ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ነቢዩ ማርቆስ ናቸው።
የዓድዋ ድል አሁን ያለውን ትውልድ የጥንካሬና የአልበገር ባይነት መንፈስን የሚያላብስ መሆኑን ገልጸው፤ይህንን ለአሁናዊ የሀገር ፈተናዎቻችን መሻገርያ ድልድይ አድርገን ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በህዝቦቿ አቅምና አንድነት ልትበለፅግ የምትችልበት ሀብት ያላት መሆኗን ያመለከቱት መምህር ነቢዩ፣ የውጭ ሃይሎች ሊያሳድሩባት የሚችለውን ጫና ለመቋቋም መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
የአድዋን ድል ያስመዘገቡን የአባቶችና የእናቶች ጠንካራ አንድነት በማጽናት የሀገሪቱን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መትጋት አለብን ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።