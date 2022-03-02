የካቲት 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) ዓድዋ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ስሪትና የአገር ምስጢር የያዘ ዘላቂ ነጻነት፣ ክብርና ተሻጋሪ አንድነትን ያረጋገጥንበት ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የሥራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ ገለጹ።
126ኛው የዓድዋ የድል በዓል በምኒሊክ አደባባይና በዓድዋ ድልድይ እየተከበረ ይገኛል።
በምኒሊክ ሃውልት የአበባ ጉንጉን የማኖር ስነስርዓት ተካሂዷል።
በአድዋ ድልድይ እየተካሄደ ባለው የዓድዋ ክብረ በዓል ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ፤ ለዓድዋ ዘመቻ ንጉሰ ነገስት አጼ ምኒሊክ መላው ኢትዮጵያውያን ወረኢሉ እንገናኝ በሚል ያስተላለፉት ጥሪ ሁሉም ተቀብሎት ለጥሪው ምላሽ መስጠቱን አስታውሰዋል።
“ሁሉም ስንቁን ይዞ ፈረስ ያለው ፈረሱን፤ እግረኛው በእግሩ ጋሻ፣ ጦሩንና በወቅቱ የነበረውን መሳሪያ እያነሳ እየፎከረ የመሪውን ጥሪ ተቀብሎ ወረኢሉ እንደገባ ታሪክ ይዘክረዋል” ብለዋል።
ስለዓድዋ ስናነሳ አዲስነት ይሰማናል ያሉት አቶ ጃንጥራር፤ በዓድዋ ጥንካሬያችን ይጎላል፣ አንድነታችን ያይላል፣ ነጻነቱን የሚያውቅ ነጻ ህዝብ መሆናችን ከፍ ይላል ብለዋል።
ወደ ዓድዋ የዘመቱ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ለኢትዮጵያውያን ኩራት መስዋዕትነት እንደከፈሉ ዘክረዋል።
ለዛሬ አንድነት ላልተበረዘ ባህልና እሴት እንዲሁም ለሉዓላዊት ኢትዮጵያ መስዋዕትነት እንደከፈሉ አስታውሰዋል።
አዲስ አበባ ከተማ ዓድዋ የሚዘከርበት ሃውልት፣ አደባባይና ድልድይ እንዳላት ጠቅሰው፤ ትውልዱ ዓድዋን በቋሚነት የሚዘክርበት ቋሚ ሰንደቅ ለማቆም የአድዋ 00 ፕሮጀክት በግንባታ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ዓድዋ የእውነት ፍትህ ችሎት እንደሆነ ገልጸው፤ ኢትዮጵያን ለመውደድም ሆነ ለመጥላት ኢትዮጵያን ማወቅ እንደሚጠይቅ አስገንዝበዋል።