አንድነትንና ወንድማማችነትን በማጠናከር ለሀገራዊ የብልጽግና ጉዞው መሳካት መትጋት ይኖርብናል

ጋምቤላ፣ የካቲት 22/2014 (ኢዜአ) አንድነትንና ወንድማማችነትን በማጠናከር ሀገራዊ ለውጡንና የብልጽግና ጉዞውን ለማሳካት በትጋት መስራት ይኖርብናል ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አመለከቱ።
የብልጽግና ፓርቲ የጋምቤላ ክልል መሰረታዊ አደረጃጀት አባላትና አመራሮች ለመጀመሪያው የፓርቲው ጉባኤ በተዘጋጀ ሰነድ ላይ ያተኮረ ኮንፍረንስ በጋምቤላ ከተማ አካሄደዋል።
የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በወቅቱ እንዳሉት፤ጠባብ ብሔርተኝነት ጎሰኝነትና አካባቢያዊ አስተሳሰቦች ለተጀመረው ሀገራዊ ለውጥና የብልጽግና ጉዞ መሰናክል ናቸው።
የኢትዮጵያን ቀጣይ የብልጽግና ጉዞ ለማጠናከርና ስኬታማ ለማድረግ በትጋት መስራት ይኖርብናል ብለዋል።
የኢትዮጵያን የብልጽግና ትንሳኤ ለማረጋገጥ አንድነትንና ወንድማማችነትን በማጎልበት ጠንክሮ መስራት እንደሚያስፈልግ አቶ ኡሞድ አመልክተዋል።
ኮንፈረንሱ በሰነዱ ላይ ከመወያየት ባለፈ ባለፉት ሦስት ዓመታት የተገኙ ስኬቶችንና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመለየት የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች የተመላከቱበት መሆኑንም ገልጸዋል።
የኮንፈረንሱ ዓላማ ባለፉት የለውጥ ዓመታት የተገኙ ስኬቶችን ለማስፋትና ጉድለቶችን ገምግሞ ለማረም ያለመ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የጋምቤላ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ላክዳር ላክባክ ናቸው።
የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በሰነዱ ላይ በሚገባ ተወያይተው ለግብዓት የሚሆኑ ሃሳቦችን እንዲሰጡ እንደተመቻቸ ተመልክቷል።
ሰነዱ የተዘጋጀው “ከፈተና ወደ ልዕልና፤ እንቅፋትን እንደ ድልድይ ተጠቅሞ ወደ ዘላቂ ብልጽግና መንደርደር” በሚል መሪ ሃሳብ ነው።
በኮንፍረንሱ የክልል የመሰረታዊ አደረጃጀት አባላት እና የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል።