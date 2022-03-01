ዓድዋ ላይ ያሳየነውን አንድነትና ጥንካሬ በልማት ላይ መድገም ይኖርብናል -የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች

ሻሸመኔ ፤ የካቲት 22/2014 (ኢዜአ) ዓድዋ ላይ ያሳየነውን አንድነትና ጥንካሬ አሁን ደግሞ በልማት ላይ በመድገም ትልቁ ጠላታችን የሆነውን ድህነትን መዋጋት ይኖርብናል ሲሉ በምዕራብ አርሲ ዞን የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ለ126ኛ ጊዜ የሚከበረው የአድዋ ድል በዓል አስመልክተው አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አቶ አለማየሁ ተሽታ ፤ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የመላው አፍሪካ እና ለጥቁር ህዝቦች ኩራት ነው ብለዋል።
የአንድነታችን መገለጫና የጥቁር ህዝቦች መመኪያ የሆነውን ዓድዋ ስናከብር ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ለሀገር ፍቅር የከፈሉትን ቁርጠኝነት እያሰብን ነው ሲሉም ገልጸዋል።
አባቶቻችን በዓድዋና በሁሉም ግንባራት ተፋልመው “ነፃነቷ የተጠበቀ ሀገር አስረክበውናል” ያሉት አቶ አለማየሁ፤ የአሁኑ ትውልድም ከአባቶቻችን በመማር ከውስጥና ከውጭ የሚመጣውን ጠላት በአንድነት ድል መንሳት አለብን ብለዋል።
ለሩቅም ሆነ ለቅርብ ጠላት አጋልጦ የሚሰጠን ድህነታችን ነው የሚሉት አቶ አለማየሁ፤ ከዚህ ለመውጣት መተባበርን ከአባቶቻችን መማር ይኖርብናል ነው ያሉት።
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ፈይሳ ኢያሱ፤ “ዓድዋ ዛሬ ላይ ያለምንም ስጋት አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ አድርጎናል፤ ይህ ደግም ሊሆን የቻለው የአንድነት እና ቁርጠኝነት ውጤት በመሆኑ ነው ብለዋል።
እኛም ከአለፉት አባቶቻችን ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ተቻችሎና ተከባብሮ መኖርን በመውረስ የሀገራችን ሰላም በተደራጀ መልክ መጠበቅ አለብን ብለዋል።
ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለመበታተን በአሻባሪዎች የሚደረገውን ሴራ በመቃወም ወጣቱ የሀገሩን ከብር መጠበቅ አለበት ሲሉ አክለዋል።
በተለይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ሸኔ የኦሮሞ ወጣቶችም ሆነ ህዝቡ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ማጥፋትና ፊቱን ወደ ልማት ማዞር ጊዜው የሚጠይቀው ጉዳይ ነው ብለዋል።
ወይዘሮ ዘይነባ ቡሎ በሰጡት አስተያየት፤ ዓድዋን ማክበር ያለብን ዓመት በመጣ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ከዓድዋ ትምህርት ወስደን በአንድነት በልማቱ በየእለቱ በመሳተፍና ድህነትን በማስወገድ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት።
በተለይም “እኛ ሴቶች ቁርጠኝነትን ከዓድዋ ምልክቷ እቴጌ ጣይቱ ትምህርት በመውሰድ በሀገር ግንባታና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ መሆን አለብን” ብለዋል።
የምዕራብ አርሲ ዞን ባህልና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ማሊያ ቱፋ በበኩላቸው ፤ በዞኑ 126ኛውን የዓድዋ በዓል ለማክበር የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅተናል ብለዋል።