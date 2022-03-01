በኤሌክትሪክ አደጋ የስድስት ሰዎች ሕይወት አለፈ

ደብር ማርቆስ ፤ የካቲት 22/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ በተከሰተ የኤሌክትሪክ አደጋ የስድስት ሰዎች ሕይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
አደጋው የተከሰተው በወረዳው አማሬ የወበሽ ገጠር ቀበሌ ውስጥ ትናንት ሌሊት መሆኑን የማቻከል ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ኮማንደር አምሳል ሰውነት ለኢዜአ ገልጸዋል።
የሰዎቹ ሕይወት ያለፈው አማሬ ተብሎ በሚጠራ አካባቢው የተተከለ የኤሌክትሪክ “ትርንስፎርመር” ጋር ተያይዞ የተነሳ እሳት ቃጠሎ ባስከተለው አደጋ መሆኑን አስረድተዋል።
ኮማንደር አምሳል እንዳሉት፤ ሟቾቹ ትራንስፎርመሩ በልማት ሥራ ላይ ከሚንቀሳቀስ አንድ ፕሮጀክት ቆጣሪ ሳይኖራቸው የኤሌክትሪክ መስመር ሀይል በቀጥታ ስበው ይጠቀሙ የነበሩ ናቸው።
በዚህም ምክንያት ትራንስፎርመሩ እሳት ሲፈጥር ቤታቸው ውስጥ ያለው የኤሌክትሪክ መስመር ገመድ በመቃጠሉና ገመዱን በእጃቸው ለመቁረጥ ሲሞክሩ በተከሰው አደጋ ህይወታቸው ማለፉን ኮማንደር አምሳል ተናግረዋል።
በአደጋው ህይወታቸው ያለፈው በመኖሪያ ቤት ውስጥ የነበሩ አባወራና እማወራዎች ጨምሮ ስድስት ሰዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ፖሊስ በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ የማጠራት ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው፤ ህብረተሰቡ ለእሳት ቃጠሎ ምክንያት ከሆኑ ድርጊቶች እንዲጠነቀቅ አሳስበዋል።