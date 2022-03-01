በባህር ዳር ከተማ 18 ሺህ 772 ህገ ወጥ ጥይት ከተጠርጣሪዎች ጋር መቆጣጠሩን ፖሊስ አሰታወቀ

ባህር ዳር፤የካቲት 22/2014 (ኢዜአ) በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ዳግማዊ ምኒሊክ ክፍለ ከተማ 18 ሺህ 772 ህገ ወጥ ጥይት ከሦስት ተጠርጣሪ ግለሰቦች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማዋ አሰተዳደር ፖለስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ህገ ወጥ ጥይቱ በቁጥጥር ስር የዋለው ትናንት ረፋድ ላይ ነው።
በክፍለ ከተማው ማር ዘነብ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ቤት ተከራይቶ የሚኖር አንድ ግለሰብ ቆሻሻ ካርቶን ሲያቃጥል ሾልኮ የቀረ ጥይት በመፈንዳቱ ለህገ ወጥ ጥይቱ መያዝ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል።
ፍንዳታውን ተከትሎ ግለሰቡ ሁለት ባጃጆችን ጠርቶ ግማሹን ተተኳሽ ጥይት ጭኖ ለመንቀሳቀስ ሲሞክር በአካባቢው በስራ ላይ የነበሩና ፍንዳታውን የሰሙ የፀጥታ ኃይሎች ከነጥይቱ እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ተናግረዋል።
በባጃጆቹ ውስጥ ያለው ጥይት ከተያዘ በኋላ ተከራይቶ በሚኖርበት ቤት ውስጥ በተካሄደ ተጨማሪ ተተኳሽ ጥይት መገኘቱን ኮማንደር ዋጋው አመልክተዋል።
በባጃጆችና በቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻም 5 ሺህ 150 የብሬን እና 13 ሺህ 622 ደግሞ የክላሺንኮቭ ተተኳሽ ጥይት ሊያዝ መቻሉን አስረድተዋል።
በወንጀል ድርጊቱ ተጠርጣሪ ግለሰቡና ሁለት የባጃጅ አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄድ መሆኑን ተናግረዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ለአሸባሪዎች የጥፋት ተግባር የሚውል ሊሆን እንደሚችል ጠቁመው፤ህብረተሰቡ ይህንን በመረዳት ለፀጥታ ኃይሉ የጀመረውን ጥቆማ በቀጣይም አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል።
በክፍለ ከተማው በቅርቡ ከ12 ሺህ በላይ ተተኳሽ ጥይት በቁጥጥር ስር መዋሉን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።