የካቲት 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከጣልያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማሪና ሴሪኒ ጋር ተወያዩ።
ውይይቱ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለጣልያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ማሪና ሴሪኒ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ መስጠታቸውን አመልክቷል።
የጣልያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያና ሴሬኒ ለሶስት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል።ምክትል ሚኒስትሯ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከፕሬዚዳንት ሣህለ ወርቅ ዘውዴ ጋርም በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከአፍሪካ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር ምክክር እንደሚያደርጉና በጣልያን የልማት ትብብር ኤጀንሲ የተሰሩ ፕሮጀክቶችን እንደሚጎበኙም ተነግሯል።