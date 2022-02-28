ሚኒስቴሩ እና ተጠሪ ተቋማቱ የ15 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

ባህር ዳር፤ የካቲት 21/2014 (ኢዜአ) የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሓት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋምና የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት የሚያግዝ የ15 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር የጥሬ ገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ድጋፉን ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተገኝተው ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፤ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በሥሩ የሚገኙ አራት ተጠሪ ተቋማት ድጋፉን ያደረጉት ከወገናቸው ጎን መቆማቸውን ለማረጋገጥ ነው።
በዚህም የ15 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ ለወደሙ ተቋማት ሥራ ማስጀመሪያ እንዲሆን የኮምፒውተር፣ ጠረጴዛ እና ሌሎች ድጋፎች አድርገዋል።
ድጋፉ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለማቋቋምና የወደሙ ተቋማት መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
የዛሬው ድጋፍ የመጀመሪያ እንዳልሆነ ያስታወሱት ሚኒስትሯ፤ በቀጣይም ችግሩ እስኪፈታ ድረስ ከክልሉ ህዝብና መንግስት ጎን በመሆን ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ፤ ሚኒስቴሩና በስሩ የሚገኙ ተጠሪ ተቋማት ላደረጉት የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
ድጋፉ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችንና የተጎዱ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ለሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት አጋዥ እንደሚሆን ገልጸዋል።
በድጋፍ ርክክቡ ሥነ-ሥርዓት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ከተጠሪ ተቋማት እንዲሁም ከአማራ ክልል የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።