ኢትዮጵያ የአድዋ ድል መልካም እሴቶችን አሁን ላለችበት ሽግግር መጠቀም ይገባታል

የካቲት 21 ቀን 2014 (ኢዜአ)ኢትዮጵያ ከአድዋ ድል መልካም እሴቶችን አሁን ላለችበት ሽግግር መጠቀም ይገባታል ተባለ።
የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የ126ኛውን የአድዋ የድል በአል አስመልክቶ ያዘጋጀው የፓናል ውይይት እየተካሄደ ነው።
የቢሮው ሀላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው አድዋ ለአለም ፍትህንና ነጻነትን ያስተማረ መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ከአድዋ ድል በኋላ በዲፕሎማሲው ጎልታ ከወጣችበት ውስጥ አንዱ መሆኑን አውስተው፤ከአድዋ መልካም ዕሴቶችን በመውሰድ አሁን ያለንበትን ችግር መሻገር እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በፓናል ውይይቱ “አድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት” የሚልና አድዋን የሚያወሱ፣አሁን ያለው ትውልድ መውሰድ የሚገባው ትምህርቶች ላይ ያተኮሩ ፅሁፎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ምሁራን እየቀረቡ ነው።
የዘንድሮው የአድዋ የድል በዓል “አድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት ለአፍሪካውያን የነጻነት ጮራ” በሚል መሪ ቃል ይከበራል።