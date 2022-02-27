በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአገራዊ የምክክር መድረኩ ስኬታማነት እንደሚሰሩ አስታወቁ

ሀዋሳ፣ የካቲት 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ስኬታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እናደሚያደርጉ ኢዜአ ያነጋገራቸው በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስታወቁ።
የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ በበኩላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አገርን የሚያስቀጥል ሀሳብ በማፍለቅ ለህዝብ ጥቅም ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በሲዳማ ክልል የሚነቀሳቀሱት “ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ” እና “የሲዳማ አርነት ንቅናቄ” አመራሮች ለኢዜአ እንደገለጹት አገራዊ የምክክር መድረክ በመፍጠር ብሔራዊ መግባባትን ማምጣት ያስፈልጋል።
የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራር አቶ ታምራት አሰፋ፣ ፓርቲው ከምርጫው በፊት ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ እንደሚያስፈልግ ሀሳብ አቅርቦ እንደነበር አስታውሰዋል።
አገሪቱ አሁን ካለችበት ችግር እንድትላቀቅ አገራዊ የምክክር መድረክ እንዲካሄድ መወሰኑ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራና በአንድነት መንፈስ የሚኖርባትን ኢትዮጵያን ለመገንባት አገራዊ ምክክሩ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነም ጠቁመዋል።
“በቋንቋ፣ በሰንደቅ ዓላማ፣ በአገር ታሪክ ዙሪያ ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች አሉ፤ በተሳሳተ ትርክት እየተጠፋፋን ነው፤ በመሰረታዊ መልኩ ይሄ ሊያበቃ የሚችለው እስከታችኛው እርከን ድረስ ሁሉም ዜጋ መወያየት ሲጀመር በመሆኑ ለምክክሩ ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን” ብለዋል።
የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አመራር አቶ ለገሰ ላንቃሞ በበኩላቸው ፓርቲያቸው ቀደም ብሎ ብሄራዊ መግባባት እንዲፈጠር በአካልም በደብዳቤም ሲጠይቅ የነበረውና ምላሽ ተነፍጎት የቆየ ጉዳይ መሆኑን አስታውሰዋል።
ኢትዮጵያ ሰላሟ የተጠበቀና የተረጋጋች የምትሆነው ብሔራዊ መግባባት በመሆኑ የምክክር መድረክ ማዘጋጀቱ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል።
ከልዩነት ይልቅ አንድነት፤ ከመራራቅ ይልቅ መቀራረብ ስለሚበጅ ውይይቱ ለአገር ጠቃሚ መሆኑን አመልክተዋል።
“አገራዊ ምክክሩ የመላው ኢትዮጵያዊ ጉዳይ መሆኑን በመረዳት መድረኩ አሳታፊ እንዲሆን በደጋፊዎቻችንና በአባላት ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ፓርቲው ይሰራል” ብለዋል።
ልዩነትን በማጥበብ ወደ አንድነትና ሕብረት ለመምጣት ፓርቲው የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርገ ገልጸው፣ በቅርቡ በሚያካሂደው የፓርቲው ጉባኤ በዚሁ አጀንዳ ላይ ውይይት እንደሚያደረግ ጠቁመዋል።
የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ በበኩላቸው እንዳሉት፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገርን ወደፊት የሚያስቀጥል አጀንዳና ሀሳብ በማፍለቅ ለህዝብ ተጠቃሚነት የጋራ አስተሳሰብ ሊይዙ ይገባል።
የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ ወደ አንድነት የሚመጣበትን መንገድ የመፍጠር ሃላፊነት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
“ሰላምና መቻቻል እንዲኖር፤ በፍቅር ይህችን አገር ወደፊት ለማራመድ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ይጠበቃል” ብለዋል።
አገራዊ የምክክር መድረኩ ሰላማዊና ስኬታማ እንዲሆን በክልል ደረጃ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
መላው ህዝብ በጥላቻ የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ ተረድቶ በምክክር መድረኩ በንቃት እንዲሳተፍ ለማድረግ ፓርቲዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ወይዘሮ ዋና አፈ ጉባኤዋ አሳስበዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼