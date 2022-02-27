የሀረሪና የሶማሌ ክልሎችን እንዲሁም የድሬዳዋን የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር ለመፍታት በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል

የካቲት 20/2014/ኢዜአ/ የሀረሪና የሶማሌ ክልሎችን እንዲሁም የድሬዳዋን የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር ለመፍታት በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተገለጸ።
የውኃና ኢነርጂ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፌዴራልና ከክልል የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በምስራቅ ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እየተከናወኑ ያሉ የውሃ ፕሮጀክቶችን ግንባታ ተመልክተዋል።
የሐረር ከተማ የውሃ ፍላጎት በቀን 23 ሺህ ሜትር ኪዮብ ቢሆንም አሁን ላይ እየቀረበ ያለው 5 ሺህ 300 ሜትር ኪዩቢክ ብቻ መሆኑን የሐረር ውኃና ፍሳሽ ባለስልጣን የምህንድስና ክፍል ኃላፊ አህመድ መሐመድ ተናግረዋል።
ይህም ለነዋሪው መድረስ ካለበት አንድ አራተኛ ብቻ ሲሆን ውኃው የሚለቀቀው በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ መሆኑንም ገልፀዋል።
ሲጀመሩ 200 ሜትር ጥልቀት የነበራቸው የውሃ ጉድጓዶች ወደ 500 ሜትር ጥልቀት እንዲኖራቸው ተደርጎ መሰራታቸውን ተናግረዋል፡፡
ጉድጓዶቹ ለ10 ዓመት እንዲያገለግሉ ታስቦ ግንባታቸው ቢጀመርም የኃይል አቅርቦት ችግር እንዳለባቸው አስረድተዋል።
በአንፃራዊነት ከባለፉት ዓመታት የተሻለ የውሃ አቅርቦት ለህብረተሰቡ እየቀረበ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድሬዳዋ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ሙሴ ናቸው።
የከተማዋ ህዝብ በአማካይ በሁለት ቀናት አንዴ የንጹህ መጠጥ ውኃ እያገኘ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይ ለማሻሻል ይሰራል ብለዋል።
ለከተማዋ 70 ሺህ ሜትር ኪዩቢክ ውሃ የሚያስፈልግ ቢሆንም አሁን እየቀረበ ያለው 33 ሺህ ሜትር ኪዩቢክ መሆኑን ጠቁመዋል።
በውሃ አቅርቦቱ በአካባቢው ያለው ሙቀት ከፍተኛ መሆኑና ባይካርቦኔት የሚባል ኬሚካል ቧንቧዎችን በማበላሸት ትልቅ ፈተና መሆኑን ተናግረዋል።
የውሃ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት የ9 ተጨማሪ ጉድጓዶች ቁፋሮ እየተከናወነ ሲሆን የከተዋን ነዋሪ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፍላጎት ለሟሟላት የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ ይዘን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
የውኃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ሀብታሙ ኢተፋ፤ የምስራቅ ኢትዮጵያን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታት በአጭር፣ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ዕቅዶች የሚመራ የጋራ የልማት ስራ ይጠይቃል ብለዋል።
የውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲካሄድ የህዝቡን ብዛት ከግንዛቤ ማስገባት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።
ለውሃ ስርጭት ከኃይል አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ለመፍታትም የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ሊሰጡበት ይገባል።