በድሬደዋ የሚገኘው የሐርላ መንደር መካነ ቅርስ የማህበረሰብ ሙዚየም ለጎብኚዎች ክፍት ሆነ

የካቲት 20/2014/ኢዜአ/ በድሬደዋ የሚገኘው የሐርላ መንደር መካነ ቅርስ የማህበረሰብ ሙዚየም ለጎብኚዎች ክፍት መደረጉን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የቱሪዝም ባለሙያ ደረጀ ታደሰ፤ በአካባቢው ለሚገኙ የአርኪዮሌጂካል ቅርሶች ጥበቃ እየተደረገላቸው እንደሚገኝና ያለውም ታሪክ በአግባቡ እየተሰነደ መሆኑን ተናግረዋል።
የባህላዊ ቅርሱ ጥበቃ እና የዶክመንቴሽን (ስነዳ) ስራው ከአካባቢው ማህበረሰብ፣ ከከተማ አስተዳደሩ እና ከፌደራል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጋር በጋራ በመሆን እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።
በመካነ ቅርሱ ያሉትን ተያያዥ ቅርሶች የማሰባሰብ እና ሙዚየሙን የማደራጀቱ ስራ የማህበረሰብ አቀፍ ቱሪዝም ፕሮጀክት አካል መሆኑንም አስረድተዋል።
በዚህም የሐርላ ከተማ ታሪክ ለመጪው ትውልድ ተጠብቆና ተሰንዶ እንዲተላለፍ እንዲሁም ከዘርፉ በሚገኘው ገቢ የገንዳቢዮ ማህበረሰብን ተጠቃሚ ለማድረግ ታሳቢ መደረጉን ገልጸዋል።
በሙዚየሙ ከ6ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ እስከ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩና በቁፋሮ የተገኙ ቅርሶች እንደሚገኙ አስታወቀዋል፡፡
ከቅርሶቹ መካከል ከመስታውታማ ማዕድን የተሰሩ ጨሌዎች እና የዛጎል ስራዎች ፣ የሸክላ ውጤቶች፣ ከድንጋይ የተሰሩ ቅርጻቅርጾች፣ ጨርቃጨርቅ እና የሽመና ውጤቶች ይገኙበታል።
ጥንታዊቷ ሐርላ የንግድ መናኽሪያ የነበረች፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች እና ግብአቶችን በባህር በሮች እና በየብስ ወደ ተለያዩ አገራት በመላክ ትታወቅ የነበረች ጥንታዊት የመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከተማ ነች።
ከተማዋ ከቀይ ባህር፣ ከምዕራብ ህንድ ውቅያኖስ፣ ከቻይና፣ ከደቡብ እና ማዕከላዊ እስያ፣ ከግብጽ፣ ከምስራቅ አፍሪካ ወደቦች እንዲሁም ከአረብ ባህረ ሰላጤ አገራት ጋር ግንኙነት እንደነበራትም ይነገራል።