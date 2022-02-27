በአሸባሪው ሸኔ የሚፈጸም ጥቃትን ለማስቆም ከመንግስት ጎን ሆነን የድርሻችንን እንወጣለን – ነዋሪዎች

የካቲት 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአሸባሪው ሸኔ የሚፈጸም ጥቃትን ለማስቆም ከመንግስት ጎን ሆነን በመታገል የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉ በምስራቅ ወለጋ ዞን የጉቶ ጊዳ ወረዳና በጉጂ ዞን የነገሌ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ፡፡
አሸባሪውና ተላላኪው የሸኔ ቡድን ከጠላት የወሰደውን ተልእኮ ለማስፈጸም ህዝብን የመግደልና የማፈናቀል ተግባሩን ቀጥሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ ከሰሞኑ ለፓርላማ ባሰሙት ንግግር ”ዓላማ ቢስ ”ቡድኑን ጨርሶ ከህዝብ ጫንቃ ለማውረድ ህዝቡን ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በማደራጀት እርምጃ እንደሚወሰድ መግለጻቸው ይታወሳል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፓርላማ ንግግር ተከትሎ ኢዜአ ያነጋገራቸው የጉቶ ጊዳ ወረዳና የነገሌ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው መንግስት ሸኔን ለማጥፋት ያሳየው ቁርጠኝነት በቡድኑ የሚፈጸም ጥቃትን ለማስቆም የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረው እንዲቀጥሉ አነሳስቷቸዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል በምስራቅ ወለጋ ዞን የጉቶ ጊዳ ወረዳ ነዋሪ አቶ ግርማ እውነቱ እንዳሉት መንግሥት የሕዝብን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ሸኔን ለማጥፋት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱን ይደግፋሉ፡፡
“በሸኔ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ለአንድ ቀንም ቢሆን መቋረጥ የለበትም” ያሉት አቶ ግርማ ሸኔ የኦሮሞን ሕዝብ የማይወክል ሀብትና ንብረቱን እየዘረፈና መብቱን እየነፈገ ለስቃይ እየዳረገው ያለ አረመኔ ቡድን መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ለሕዝብ መኖርና ሀብት ማፍራት ከሁሉም በላይ ሠላም እጅጉን አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌላው የወረዳው ነዋሪ አቶ ሙሉጌታ ቢራቱ ናቸው፡፡
አቶ ፈቀደ ለሚ የተባሉ የወረዳው ነዋሪ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብስባ ላይ ሸኔን ለማጥፋት ያቀረቡትን ሀሳብ እንደሚደግፉና ከመንግሥት ጎን እንደሚቆሙ ገልጸዋል፡፡
ኦሮሞን እየዘረፈና እያጠፋ ያለን የሽብር ቡድን ጥቃት ለማስቆም ህዝቡ በተደራጀ አግባብ ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባ ጠቁመው፤እርሳቸውም የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የአሸባሪው የሸኔን ጥቃት ለማስቆም ከመንግስት ጎን ሆነው በመታገል የድርሻቸውን እንደሚወጡ በጉጂ ዞን የነገሌ ከተማና የሊበን ወረዳ ነዋሪዎች ለኢዜአ አስታውቀዋል፡፡
በዞኑ የሊበን ወረዳ የሲሚንቶ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አለማየሁ ታዲቻ እንዳሉት የሽብር ቡድኑን ጥቃት በጋራ ትብብር ማስቆም እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
አሸባሪው ቡድን ህዝብን በመዝረፍና በመግደል እያደረሰ ያለውን ጥቃት ለማስቆም ትግል መጀመራቸውንም አስታውቀዋል።
አቶ ዓለማየሁ አክለውም “ቡድኑ አለማ የሌለው፤ለህዝብና ለሀገር የማያስብ፤ለዘረፋ፣ለግል ጥቅሙና ለፍላጎቱ ብቻ የቆመ የከሃዲዎች ስብስብ ነው” ሲሉ ገልጸውታል።
“አሸባሪው ሸኔ መንገድ ዘግቶ መዝረፍና ግለሰቦችን አፍኖ በመውሰድ ገንዘብ መጠየቅና ሰዎችን መግደልን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል” ያሉት ደግሞ የነገሌ ከተማ ነዋሪ አቶ ኮቶላ ሊበን ናቸው።
የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለማስቆም ከጸጥታ ሃይሉ ጎን በመሰለፍ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅ መሆናቸውን ተናግረዋል።