በአበርገሌ ወረዳ የሰላም ጥሪ ተቀብለው ማህበረሰቡን ለተቀላቀሉ ወገኖች የተሃድሶ ስልጠና እየተሰጠ ነው

ሰቆጣ የካቲት 20/2014 (ኢዜአ) እራሱን የአገው ዴሞክራሲ ንቅናቄ ብሎ የሚጠራው የጥፋት ቡድን አባል ለነበሩና የሰላም ጥሪ ተቀብለው እጃቸውን በሰላም ሰጥተው ከማህበረሰባቸው ጋር ለተቀላቀሉ የተሃድሶ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን በዋግ ህምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የአበርገሌ ወረዳ አስተዳደር አስታወቀ።
በጥፋት ቡድን ተታለው ቡድኑን ለተቀላቀሉ አካላት የሰላም ጥሪ መቅረቡን በዞኑ የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ክፍሌ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የሰላም ጥሪውን ተከትሎ የሽብር ቡድን የጥፋት መንገድ የተረዱ 72 ያህል የሽብር ቡድኑ አባላት በቅርቡ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው እጃቸውን በሰላም ሰጥተው ማህበረሰባቸውን መቀላቀላቸውን ተናግረዋል።
በድርጊታቸው ተፀፅተው የበደሉትን ህዝብ በይፋ ይቅርታ ጠይቀው ማህበረሰባቸውን ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወት መምራት ለጀመሩት ለእነዚህ ወገኖች የተሃድሶ ስልጠና እየተሰጠ ነው ብለዋል።
ዋና አስተዳዳሪው እንዳሉት ከስልጠናው በኋላም በአካባቢያቸው የልማት፣ የሰላምና ፀጥታ ስራዎች ተሳትፈው እንዲሰሩም አስፈላጊው ድጋፍ ሁሉ ይደረግላቸዋል።
አሸባሪው ህወሐት ህዝብን በመከፋፈል ሀገር ለማፍረስ የያዘውን ዓላማ ለማሳካት በየአካባቢው ነፃ አውጭ በሚል ስያሜ የጥፋት ቡድኖችን እያቋቁመ እንደነበረም ገልጸዋል።
እራሱን የአገው ዴሞክራሲ ንቅናቄ እያለ የሚጠራው የጥፋት ቡድንም በአሸባሪው ህወሓት የተቋቋመ ተላላኪው መሆኑንም ጠቁመዋል።
የጥፋት ቡድኑ አመራሮች ጭምር የሰላም ጥሪውን መቀበላቸውን መልዕክት እየላኩ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል።
የሰላም ጥሪን ተቀብለው በይቅርታ ከማህበረሰባቸው ጋር የተቀላቀሉት አቶ ሚሰነው ወልዴ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት የጥፋት ቡድኖችን በማቋቋም ሀገር የማፍረስ ዓላማው ለማሳካት ሲሰራ ቆይቷል።
የአገው ዴሞክራሲ ንቅናቄ በሚል ስያሜ በመስጠት በአበርገሌ ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎችን በግዴታ ወደ ትጥቅ ትግል እያስገባ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህም ባሻገር በሀሰት ማማለያ ተስፋና ፕሮፓጋንዳዎች በማታለል ለጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያነት እንደሚጠቀምባቸው አመልክተዋል።
የጥፋት ቡድኑ ከአሸባሪው ህወሓት የተሰጠውን የጥፋት ተልእኮ በመቀበል ህዝብን እያታለለና እየዘረፈ መሆኑን አስታውቀዋል።
የመንግሥትን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ከሶስት ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ወደ ሰቆጣ መግባታቸውን ጠቁመዋል።
የጥፋት ቡድኑ የህዝብ የሆነ አጀንዳና የራሱ የሆነ ዓላማ የሌለው የአሸባሪው ህወሓት ተላላኪ መሆኑንም ተናግረዋል።
ከአሸባሪው ህወሓት ጋር በማበር በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ወረራ በፈፀሙበት ወቅት የጥፋት ቡድኑ ግብረ አበሩ ሆኖ የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ተቋማት ላይ ውድመትና ዘረፋ መፈፀሙን አስታውሰዋል።
ሌሎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ቡድኑን የተቀላቀሉ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በሰላም ከማህበረሰባቸው ጋር ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ ጥሪ አቅርበዋል።
መምህር በላይ ከስኑ በበኩላቸው ይሰሩበት ከነበረው ድህር ግባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጥፋት ቡድኑ ተገደው ቡድኑን ተቀላቅለው እንደነበር ገልጸዋል።
የጥፋት ቡድኑን በተቀላቀሉበት ወቅት ህዝብን በማታለል የኢትዮጵያዊነት እሴት በመሸርሸር ለሽብርና ለእልቂት እንዲነሳሳ የሚያደርግ የተለያዩ አስተምሮ ይሰጣቸው እንደነበር አውስተዋል።
የቡድኑ አመራሮች የአገውን ህዝብን እንወክላለን ብለው ይንቀሳቀሳሉ፤ በጎን የህዝብ መገልገያ የሆኑ ተቋማት ንብረት እንዲዘረፍና እንዲወድም ያደርጋሉ” ብለዋል።
በጥፋት ቡድኑ የሃሰት ማማለያ ተስፋና ፕሮፓጋንዳ ተታለው የጥፋት ቡድኑን የተቀላቀሉ ወገኖች የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በይቅርታ ማህበረሰባቸውን ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ መምህር በላይ ጥሪ አቅርበዋል።