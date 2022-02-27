የመገናኛ ብዙሀንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ሙስናና ሌብነትን አጥብቀው እንዲከላከሉ ጥሪ ቀረበ

እንጅባራ የካቲት 20/2014 (ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሀንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ሙስናና ሌብነትን አጥብቀው ሊከላከሉ ይገባል ሲል የአማራ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ አስገነዘበ ።
የአማራ ክልል የሥነ ምግባርና ፀረሙስና ኮሚሽን ለክልል ተቋማት የህዝብ ግንኙነትና የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች የምክክር መድረክ በእንጅባራ ከተማ አካሄዷል።
የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በመድረኩ ላይ እንዳሉት የመገናኛ ብዙሀንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ሥራ ሁለገብ እንደመሆኑ ሙስናን በመከላከል ዙሪያ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል።
ባለሙያዎቹ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በመጠመድ ሙስናንና ሌብነትን እየታገሉ አለመሆናቸውን አስታውሰው “ከችግሩ ለመውጣት ሚናቸው የጎላ መሆን አለበት” ብለዋል።
ባለሙያዎቹ በህልውና ዘመቻው የነበራቸውን ሚና ሙስናና ሌብነትን በማጋለጥ በመድገም ለክልሉም ሆነ ለአገራዊ እድገትና ብልጽግና የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በተለይ ለሃገሩ ተቆርቋሪ ዜጋ በማፍራትና የስነ ምግባር ጉድለቶች እንዲታረሙ ለማድረግ የህዝቡን ንቃተ ህሊና በማሳደግ በኩል ባለሙያዎቹ በስፋት ሊሰሩ እንደሚገባ አመላክተዋል።
የክልሉ የሥነ ምግባርና ፀረሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሐብታሙ ሞገስ በበኩላቸው ሙስናና ሌብነት ስር ሲሰድ መመለስ በማይቻልበት ደረጃ ግጭትን በማስፋፋት ሀገር እስከማፍረስ የሚያደርስ መሆኑን አመላክተዋል።
በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ፣ በመሬት አስተዳደር፣ በትምህርት ተቋማትና መሰል የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ሙስናና ብልሹ አሰራር በስፋት እንደሚስተዋል ጠቁመዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የመገናኛ ብዙሀንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ሙስናና ብልሹ አሰራርን በማጋለጥ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የአማራ ክልል ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ፍቅሬ ሙሉጌታ በበኩላቸው “በህዝብ ግንኙነት ሥራዎቻችን የሙስናን አደጋን በማሳወቅ ሚናችንን መወጣት ይገባናል” ብለዋል።
”ህዝብን እየጎዳ ያለን ሙስና፣ የሥነ ምግባር ግድፈቶችንና ብልሹ አሰራሮችን ለማስቆም እየሰራን ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ አዱኛ አለምፀጋ ናቸው።
“ትኩረታችን በወቅታዊ ጉዳዮች ቢሆንም በተለያዩ የመረጃ ማሰራጫ ዘዴዎችን በመጠቀም ህዝባዊ ተቋማትና አሰራሮች እንዲኖሩ እየሰራን ነው” ብለዋል።
ተቋማት የሚዘረጓቸው መዋቅሮችም ሙስናና ብልሹ አሠራሮችን የማያስተናግዱና መገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ገብተው መፈተሽ እንዲችሉ ክፍት መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በምክክር መድረኩ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የተውጣጡ የዘርፉ ባለሙያዎችና የተቋማት የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።