አልማ አሸባሪው ህወሓት በፈጠረው ቀውስ ለችግር ለተጋለጡ ኤችአይቪ/ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ላለባቸው ወገኖች ድጋፍ አደረገ

ደሴ፣ የካቲት 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአማራ ልማት ማህበር (አልማ) የደቡብ ወሎና አካባቢዋ ማስተባበሪያ አሸባሪው ህወሃት ወረራ በፈጸመበት ወቅት ባደረሰው ቀውስ ለከፋ ችግር ለተጋለጡ የኤችአይቪ/ኤድስ ቫይረስ በደማቸው ላለባቸው የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ከ3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ፡፡
የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አበባው ታደሰ እንደገለጹት፤ አልማ በአሸባሪው ህወሓት ወረራ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለማቋቋም እያደረገ ካለው እንቅስቃሴ በተጨማሪ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የእለት ደራሽ ምግብ እያቀረበ ነው።
የተለያዩ ተቋማትንና ድርጅቶችን በማስተባበር በደሴ ከተማ ለከፋ ችግር ለተጋለጡ ቫይረሱ በደማቸው ላለባቸው ከአንድ ሺህ በላይ ወገኖች ለእያንዳንዳቸው 50 ኪሎ ግራም ዱቄትና አንድ ሊትር ዘይት መከፋፈሉን ጠቅሰዋል።
እስካሁን በተደረገ ጥረት በደቡብ ወሎና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ቫይረሱ በደማቸው ላለባቸው ወገኖች የሚውል የእለት ደራሽ ምግብና ለትምህርት ቤቶች መልሶ ማቋቋሚያ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ቅሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል።
የአልማ ድጋፍ እንደሚቀጥል ጠቁመው፤ አሁን የተፈጠረውን አስቸጋሪ ወቅት በትብብር መሻገር እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል።