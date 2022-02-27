የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ የእምቦጭ አረም እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ እየሰራ ነው

ጋምቤላ፣ የካቲት 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በክልሉ የእምቦጭ አረም በውሀ አካላት ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት በጋምቤላ ክልል ጎግ ወረዳ በሚገኘው የታታ ሐይቅ ላይ የእምቦጭ አረም የማስወገድ ዘመቻ ትናንት አካሂደዋል።
የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ጋልዋክ ጋርኮት በወቅቱ እንዳሉት፤ በክልሉ በሚገኙ የውሃ አካላት ላይ የእምቦጭ አረም እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል የሚደርገውን ጥረት በጉልበትና በምርምር ለማገዝ ዩኒቨርሲቲው እየተንቀሳቀሰ ነው።
በሐይቆች፣ ወንዞችና ኩሬዎች ላይ አረሙ የሚያደርሰውን ጉዳት በጥናት በመለት ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በሰው ሃይል የአረሙን መስፋፋት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ከማገዝ በተጨማሪ አረሙን ለማስወገድ የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎችን በምርምር ለማፍለቅ እንደሚሰራ የጠቀሱት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ቾል ኬት ናቸው።
“ከተያዘው በጀት ዓመት ጀምሮ የእንቦጭ አረም ላይ ምርምር ለማካሄድ ተግባራዊ ስራ ተጀምሯል” ብለዋል።
መምህራንን በማሳተፍ ጭምር እምቦጭ አረም ላይ በሚካሄደው ምርምር ተመራቂ ተማሪዎችም ጥናታቸውን በእምቦጭ ላይ እንዲሰሩ እየተደረ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
የእምቦጭ አረም የማስወገድ ዘመቻ ላይ የተሳተፉት የጎግ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኡጁሉ ጎራ እንዳሉት የታታ ሐይቅ ላይ በእንቦጭ አረም እየደረሰበት ባለው ጉዳት የሐይቁ መጠነ ስፋት ከ457 ሄክታር ወደ 251 ሄክታር ማሽቆልቆሉን ጠቁመዋል።
ሐይቁን ከመጥፋት ለመታደግ የወረዳው ህዝብ የመከላከል ሥራ መጀመሩን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው፤ ስራው ውጤታማ እንዲሆን የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ድጋፍና ትብብር ጠይቀዋል።
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