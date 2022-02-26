አሸባሪውን ሸኔ ከመንግስት ጎን ሆነን እንታገለዋለን – የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች

አዳማ ፤ የካቲት 19/2014( ኢዜአ) ህዝብን በመከፋፋል የጥፋት ድርጊት እየፈፀመ ያለው አሸባሪውን ሸኔ ከመንግስትና ፀጥታ ሃይሎች ጎን ሆነው እንደሚታገሉት የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች፤ ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክልና የማይጠቅም አጥፊ ቡድን መሆኑን ተናግረዋል።
ሸኔ በየቦታው የጥፋት ድርጊት በመፈፀምና ህዝቡን ለመለያየት የሚሰራ አጥፊ ቡድን በመሆኑ አጥብቀው እንደሚቃወሙት ነው ያመለከቱት።
አሸባሪ ቡድኑ ልጅን ከአባት፣ ቤተሰብን ከቤተሰብ፣ ህዝብን ከህዝብ ከመከፋፈል በስተቀር ኦሮሞን አይወክልም ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ።
ህዝቡ ከመንግስትና ፀጥታ ሃይሎች ጎን ሆነን ሸኔን ከውስጡ አንቅሮ በማውጣት መታገልና ማጥፋት ይኖርብናል ሲሉም አሰታውቀዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል ወጣት አብዱልቃድር ሲራጅ ፤ ሸኔ በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከፍተኛ ችግር በመፍጠር ንጹሃን ዜጎችን በማሰቃየት፣ በመግደልና በማፈናቀል የህዝብና የሰላም ፀር መሆኑን ገልጿል።
በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቶች ላይ ጥፋት በመፈጸም የሀገርን እድገት ወደኋላ ለመመለስ ቢፍጨረጨርም እንደማይሳካለት ነው የተናገረው።
አሸባሪው ሸኔ የሀገርና ህዝብ ጠላት በመሆኑ እኛ እንደ ወጣት ከመንግስት ጎን ሆነን ከያለበት እናጠፋዋለን ነው ያለው።
እኛ እንደ አዳማ ከተማ ነዋሪ ከቀጠና፣ ጎጥና ቀበሌ ድረስ ተደራጅተን የሸኔ ተላላኪዎችና የሰርጎገቦችን እንቅስቃሴ እየተከታተልን እያመከን እንገኛል ብሏል ወጣት አብዱልቃድር።
“ሸኔ የሀገርና የህዝብ ጠላት መሆኑን ሁሉም አውቆ ከያለበት ለማጥፋት መነሳት አለብን፤ ሸኔን አጥፍተን የሀገራችን ልማት ማስቀጠል አለብን” ነው ያለው።
ሀገርን በሚያውኩና ሰላምን በሚነሱ ሸኔ የመሳሳሉ አሸባሪዎች ላይ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ሊሚያ ሱሌማን ናቸው።
በሀገር ጉዳይ ላይ መንግስት የወሰደው አቋም ወቅታዊና ተገቢ መሆኑን አውስተው፤ እሳቸውም ሆኖ ልጆቻቸው ሰላም እንደሚፈልጉ ነው የገለጹት።
ሸኔ የተሰጠውን አማራጭ ወደ ጎን በመተው ህዝብ በሰላም እንዳይኖር የሽፍታ ተግባር ነው እየፈፀመ ያለው፤ በዚህም ህዝባችን እየተጎዳ ነው ብለዋል ወይዘሮ ሊሚያ።
መንግስት በዚህ ቡድን ላይ የሚወስደውን እርምጃ በመደገፍ የህግ የበላይነት መረጋገጥ እንዳለበት አመልክተዋል።
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ሰዒዱ ሳኖ ፤ መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው የህግ የበላይነት የማስከበር እርምጃ መወሰድ አለብን ብለዋል።
እኛ እንደ ነዋሪነታችን ለሀገራችን ሰላምና መረጋጋት ከመንግስት ጎን መሰለፍ አለብን፤ ሸኔ ለጥፋት ብቻ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ አስፈላጊው እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል ሲሉ ገልጸዋል።
የኦሮሞ ህዝብም እንደሌላ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በአንድነት ነው የኖረው ፤ አብሮ የኖረውን ህዝብ ለመከፋፈልና ለማጋጨት እየተወራጩ ነው ፤ መንግስት ህዝቡን በስፋት በማወያየትና የጋራ ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ ሰላም የነሱትን ሃይሎች ማስወገድ አለበት ብለዋል።