የምስራቅ ዕዝ የአሸባሪውን ህወሓት አከርካሪ በመስበር ቁልፍ ሚና ተጫውቷል

ሰመራ ኢዜአ የካቲት 19/2014 የምስራቅ ዕዝ ከአፋር ህዝብ ጋር በመሆን የሀገሪቱን ገቢና ወጪ መስመር በመዝጋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለመውን የአሸባሪውን ህወሓት አከርካሪ በመስበር ቁልፍ ሚና መጫወቱን የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ገለጹ።
በሀገር መከላከያ ሠራዊት በሕልውና ዘመቻው የላቀ ግዳጅ ለፈጸሙ የምስራቅ ዕዝ አባላትና መንግሥታዊ ተቋማት የማዕረግ ዕድገት፣ የሜዳይ ሽልማት፣ የእውቅና እና የምስጋ አሰጣጥ ሥነ ስርዓት ዛሬ በሠመራ ከተማ ተካሄደ።
የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ-ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሥነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት የምስራቅ ዕዝ ከአፋር ህዝብ ጋር በመናበብ የገቢና ወጪ መስመር በመዝጋት ኢትዮጵያ ለማፍረስ ያለመውን የአሸባሪውን ህወሓት አከርካሪ በመስበር ቁልፍ ሚና ተጫውቷል።
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንዳሉት ያለፈው አንድ ዓመት ተኩል በአሸባሪው ህወሓትና ግብረ አበሮቹ የተደቀነውን ሀገር እስከ መበተን የሚደርስ ሴራ እንደ ሀገር ያስተናገድንበት አስቸጋሪ ጊዜ እንደነበር ገልጸዋል።
በሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ በክልሎች ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች መስዕዋትንት እና በመላው ሀገር ወዳድ ዜጎች ርብርብ የሽብር ቡድኑን ሴራ ማክሸፍ ተችሏል።
በተለይ የካሳጊታ ግንባር አሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ ውጥኑን ለማሳካት የሀገሪቱን የገቢና ወጪ ንግድ መስመር ለመቆጣጠር የሞት-ሽረት ትግል ካደረገባቸው ግንባሮች አንዱና ዋናው መሆኑ አመልክተዋል።
የምስራቅ ዕዝ የሠራዊት አባላት ከጀግናው የአፋር ህዝብና በየደረጃው ከሚገኘው የፀጥታ መዋቅር ጋር በመናበብ ይህን የሽብር ቡድኑን ህልም ቅዠት ሆኖ እንዲቀር ቁልፍ ድርሻ መወጣታቸውን ገልጸዋል።
በመሆኑም መላው የዕዙ አባላትና አመራሮች በተለይም ሁሌም በሀገር ሕልውና እና ክብር የማይደራደረው ጀግናና ሀገር ወዳዱ የአፋር ህዝብ ምስጋና ክብር ይገባቸዋል ብለዋል።
አሁንም የሽብር ቡድኑ ቢዳከምም ትንኮሳውን አቁሞ ወደ ሠላማዊ አማራጭ እስኪገባ ድረስ ሠራዊቱ ሁሌም እራሱን ለሚጠብቁት ግዳጆች እንዲያዘጋጅ አሳስበዋል።
የምስራቅ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀኔራል መሀመድ ተሰማ በበኩላቸው ከሕልውና ዘመቻው እስከ ዘመቻ ለህብረ ብሄራዊ አንድነት የሽብር ቡድኑን እኩይ ዓላማ በማክሸፍ በደረጃው የሚገኘው አመራርና የደጀኑ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ተነቃንቆ ከሠራዊቱ ጎን በመቆም የሀገሩን ሕልውና ለማረጋገጥ የተጫወተው ሚና ለተገኘው ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ገልጸዋል።
የምስራቅ ዕዝ የሠራዊት አባላት በዘመቻዎቹ ያጋጠሟቸውን ፈተናዎች ተቋቁመው የተሰጣቸውን ግዳጅ በአኩሪ ገድል ፈጽመዋል ብለዋል።
በዘመቻዎቹ የላቀ ግዳጅ አፈጻጸም ላሰዩ የሠራዊቱ አባላትና አመራሮች የተሰጠው ዕውቅና እና ሽልማት ለላቀ ግዳጅ እራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ከማድረግም ባለፈ ለሌሎች የሠራዊቱ አባላትም የበለጠ መነቀቃት እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
ከተሸላሚዎች መካከል የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ሻምበል ጌትነት አስፋው በበኩላቸው ሽልማቱ በግል ቢሰጣቸውም ስኬቱ በጥሩ የቡድን ሰሜትና ኃላፊነታ በመወጣታቸው የተገኘ በመሆኑ የዕዙ አባላት ውጤት አድርገው እንደሚወስዱት ተናግረዋል።
ሌላው የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ሻምበል ዋሲሆን ፈጠነ እንዳሉት የተሰጣቸው ሽልማት በቀጣይ ሀገሪቱና ህዝብ የሚጠብቁባቸውን ግዳጅ በብቃት ለመወጣት መነቃቃትና ተነሳሽነትን የሚፈጥር ነው።
በሥነ ሥርዓቱ በአውደ ውጊያ ጀብድ ለፈጸሙና ግድጃቸውን በብቃት ለተወጡ ምርጥ አዋጊና ተዋጊ የሠራዊት አመራሮችና አባላት የሜዳሊያ ሽልማትና የማዕረግ ዕድገት ተሰጥቷል።