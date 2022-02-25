የካቲት 18 ቀን 2014 (ኢዜአ)በመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ እና በኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክ የወንጪ ደንዲን ፕሮጀክት ጎበኘ።በጉብኝቱም የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት በተያዘለት ዕቅድ መሰረት እየተከናወነ መሆኑም ተገልጿል።
በጉብኝቱ አስተያየታቸውን የሰጡት የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ፕሮጀክቱ ከዚህ ቀደም በተፈጠሩ የተለያዩ ምክንያቶች መዘግየቱን ገልፀው፤አሁን በሙሉ አቅም ወደ ስራ መገባቱንም ተናግረዋል።
ክረምት ከመግባቱ በፊት የሚከናወኑ ተግባራትም በማከናወን ላይ መሆናቸውን ገልፀው፤የቆረጣ ስራውም ከ80 በመቶ በላይ መድረሱን ገልጸዋል።በመንግስት በኩል የመንገድ፣ኤሌክትሪክ፣ቴሌኮም እና ሁለት የሎጅ ስራዎች እንደሚከናወኑ ጠቁመው፤ሌሎቹ በግሉ ዘርፍ ይከናወናሉ ብለዋል።
ለፕሮጀክቱ መሳካትም ማህበረሰቡ አካባቢውን ተደራጅቶ በመጠበቅ የበኩሉን እየተወጣ መሆኑንም ገልጸዋል።የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሣም በጉብኝቱ ወቅት እንዳሉት አካባቢው አሁን ላይ ሰላም መሆኑን ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስት በ4 ቢሊየን ብር ” ኢጃ ዴቬሎፕር ” የሚባል የልማት ድርጅት አቋቁሞ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የልማት ስራ በማከናወን ላይ መሆኑንም ገልጸዋል።
በወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት አካባቢም በዚህ የልማት ድርጅት አማካይነት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የተለያዩ ስራዎች በማከናወን ላይ መሆኑንም ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስትም በዚህ አካባቢ የተለያዩ ሎጆችን ገንብቶ ለግሉ ዘርፍ የሚያስተላልፍ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ፕሮጀክቱን በማከናወን ላይ የሚገኘው የቻይና ድርጅትም ሌተቀን ስራውን በማከናወን ላይ መሆኑንም ተገልጿል።በጉብኝቱም የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ፣የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሣ፣ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ግርማ አመንቴን ጨምሮ ሌሎችም ተገኝተዋል።ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ