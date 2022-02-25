በየጊዜው የሚታየው የዋጋ ጭማሪ የኑሮ ውድነትን ስላባበሰው የቁጥጥር ስራ ሊጠናከር ይገባል

ሚዛን የካቲት 16/2014 (ኢዜአ) በዕለት ፍጆታዎች ላይ በየጊዜው የሚታየው የዋጋ ጭማሪ የኑሮ ውድነትን እያባባሰው በመሆኑ በዘርፉ የሚደረግ የቁጥጥር ሥራ እንዲጠናከር የሚዛን አማን ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ።
እየታየ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል ነባሩን ኢትዮጵያዊ የመተሳሰብ ባህላችንን ልናዳብር ይገባል ሲሉ ነዋሪዎቹ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በእለታዊ ፍጆታዎች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ በተለይም አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ሕይወት እየጎዳ በመሆኑ የቁጥጥር ሥራው እንዲጠናከር ጠይቀዋል።
ኢዜአ ካነጋገራቸው የሚዛን ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ሀብታሙ ንጋቱ በዕለት ፍጆታ ምርቶች ላይ በየጊዜው የሚታየው የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ የኑሮ ውድነቱን እያባባሰው መሆኑን ተናግረዋል።
በኪሎ 33 ብር ይሸጥ የነበረ ጤፍ በአንድ ዓመት ውስጥ ሃምሳ ብር እየተሸጠ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ ሲደረግ እንጂ ሲቀንስ አሊያም ባለበት ለወራት የሚቆይበት ሁኔታ እንደማይታይ ነው የገለጹት።
እሳቸውን ጨምሮ የብዙ ሰዎች ወጪ እና ገቢ የተመጣጠነ ባለመሆኑ ለከፍተኛ ጭንቀት መዳረጋቸውን ገልጸው፣ መንግስት አለአግባብ ዋጋ በሚጨምሩት ላይ ተከታትሎ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል።
ከራስ ወዳድነት ተነስተው ምርት የሚደብቁና በየዕለቱ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው ተቆጥበው ነባሩን ኢትዮጵያዊ የመተሳሰብ ባህልና ሰብአዊነትን እንዲያስቀድሙ ጠይቀዋል።
በአግባቡ ነግደው በማትረፍ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ የመከላከል ስራውን ሊያግዙ እንደሚገባም ነው አቶ ሀብታሙ ያስገነዘቡት።
ወይዘሮ ዉድነሽ ታደሰ በሚዛን ከተማ በሻይ ቡና ሥራ የሚተዳደሩ ሲሆን የሚያገኙት ገቢ ከወጪ ጋር የሚመጣጠን አለመሆኑን ተናግረዋል።
ከስድስት ወራት በፊት በ50 ብር ይገዙ የነበረው አንድ ኪሎ ቡና ዛሬ 220 ብር መግባቱን ጠቅስዋል ።
አምስት ሊትር ዘይት ከነበረበት 560 ብር በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ 700 ብር መድረሱን አመልክተዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጭ አቶ ታረቀኝ ሳህሌ በበኩላቸው “አሁን አገር ችግር ውስጥ በገባችበት ወቅት ካለበቂ ምክንያት በኑሮ ውድነት ህዝብ እንዲሰቃይ እያደረጉ ያሉ አካላትን መንግስት ተቆጣጠሮ ማረም አለበት” ብለዋል።
ለምርቶች ዋጋ ተቆጣጣሪ የሌለ እስኪመስል ድረስ በነጋዴዎች ፍላጎት በየጊዜው ዋጋ እየተቀመጠ የሚሸጥበት ሁኔታ እየተስተዋለ መምጣቱንም ጠቅሰዋል።
ነገ ከፍ ባለ ዋጋ እሸጣለሁ በሚል የራስ ወዳድነት አስተሳሰብ የፍጆታ ምርቶችን፣ የግንባታ እቃዎችንና ነዳጅን ጨምሮ በመደበቅ በህዝብ ውስጥ ምሬት የሚፈጥሩት ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር ማድረግና እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ አመለክተዋል።
ወጪያችን ከገቢያችን ጋር አይመጣጠንም ያሉት አቶ ታረቀኝ፣ በመተሳሰብና የንግድ ህግን በመከተል ሰርቶ ውጤታማ ለመሆን ሁሉም አስተዋጾ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የቤንች ሸኮ ዞን ንግድና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ታምራት ከተማ በየዕለቱ በሚስተዋለው የዋጋ ጭማሪ ላይ ከህብረተሰቡ የተነሳው ቅሬታ አግባብ መሆኑን ተናግረዋል።
በወቅታዊ አገራዊ ሁኔታ እና በአካባቢው ከነበረው የጸጥታ ችግር ሁኔታ አንጻር የቁጥጥር ሥራው በመላላቱ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ እንዳለ መረጋገጡን ገልጸዋል።
“በአሁኑ ወቅት እየተከናወነ ባለው የተቀናጀ የጸጥታ ማስከበር ሥራ በአካባቢው የምርቶች ዝውውር በመስተጓጎሉ ምክንያት ይስተዋል የነበረው የዋጋ ጭማሪ ተፈቷል” ብለዋል።
በተጨማሪም የዋጋ ጭማሪ ለመከላከልና ገበያን ለማረጋጋት ቁጥጥርና እርምጃ የሚወስድ ግብረ ሃይል መደራጀቱን ገልጸዋል::
አቶ ታምራት እንዳሉት በግብረሃይሉ ባለሙያዎች፣ የጸጥታ ሃይሎችና የማህበረሰብ ተወካዮች የተካተቱ ሲሆን ግብረ ሃይሉም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደሥራ ይገባል።
በየጊዜው ያለአግባብ ዋጋ እየጨመሩ በህብረተሰቡ ላይ ምሬት የሚፈጥሩ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው ፈጥነው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል።
“አገር አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ የአብሮነትና የቆየውን እርስ በርስ የመተሳሰብ እሴትን አስቀድመው በታማኝነት ሊሰሩ ይገባል” ብለዋል
ህብረተሰቡም አለአግባብ ለመበልጸግ ብለው ምርት በመደበቅና በመመሳጠር ተገቢ ያልሆነ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን በማጋለጥ በቁጥጥር ስራው የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።