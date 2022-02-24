በኢትዮጵያ አዲስ የኢንዱስትሪ ንቅናቄ ሊጀመር ነው

ድሬዳዋ የካቲት 17/2014 (ኢዜአ) በመላ ሀገሪቱ “ኢትዮጵያ ታምርት” በሚል መሪ ቃል አዲስ የኢንዱስትሪ ንቅናቄ በሁለት ሳምንት ውስጥ እንደሚጀመር የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በድሬዳዋ አስተዳደር የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት ለማሳደግና የዘርፉን ኢንቨስትመንት ለማጎልበት የሚያግዝ ውይይት ዛሬ በድሬዳዋ ተካሂዷል።
የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት፤ በገሪቱ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ያሉበትን ተጨባጭ ሁኔታ በመገምገምና የሚፈለግባቸውን የምጣኔ ሃብት ሽግግር እንዲያሳኩ የሚያግዝ “ኢትዮጵያ ታምርት ” በሚል መሪ ቃል የኢንዱስትሪ ንቅናቄ ይካሄዳል።
በሁለት ሣምንት ውስጥ የሚካሄደው ንቅናቄ ዓላማ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ተቀናጅተው የዘርፉን ማነቆዎች ሥርነቀል በሆነ መንገድ በመፍታትና ለባለሃብቱ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ውጤታማ ሥራ ለመስራት ነው ብለዋል።
አሁን ባለንበት ሁኔታ የሀገራችን ኢንዱትሪዎች በሥራ ዕድል ፈጠራ፣ በማምረት አቅም ፣ ከውጭ የሚገቡ ዕቃዎችን በመተካት፣ በኢንዱስትሪ ሽግግር፣ በሥራ እድል ፈጠራ እያመረቱ የሚገኙት ከግማሽ በታች መሆኑን ተናግረዋል።
ሚኒስትር ዴኤታው እንዳሉት ይህም ቢሆንም እያከናወኑ የሚገኙት ተግባራት በሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ላይ አበረታች ለውጥ እያመጣ ነው።
እነዚህ አበረታች ተግባራት ከሚስተዋልባቸውና ለኢንዱስትሪ ሥራ ዘመን የተሻገሩ የኢንዱስትሪ እርሾዎችና ስትራቴጂክ አቀማመጥ ያላት ድሬዳዋ ተጠቃሽ መሆኗን ገልፀዋል።
እንደ አቶ ሸሰማ ገለጻ ድሬዳዋ ለወደብ ያላት ቅርበትና ሁሉም መሠረተ ልማቶችና የተፈጥሮ ሃብቶች ያሏት መሆኑ የሀገራችንን የምጣኔ ሃብት መዋቅራዊ ሽግግርን ዕውን ከሚሆንባቸው ከተሞች ዋናዋ ያደርጋታል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድና ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው በፌደራል መንግስትና በአስተዳደሩ ቅንጅት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የኢንዱስትሪ መንደርና የኢንዱስትሪ ፓርክ ለኢንዱስትሪ ልማት ማንሰራራትና ዕድገት ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ ነው ብለዋል፡፡
በኢንዱስትሪ መንደሩና በኢንዱስተሪ ፓርኩ ወደ ስራ የገቡት አምራች ኢንዱስትሪዎች የሥራ ዕድል በመፍጠርና የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት አበረታች ሥራዎች እያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም የሚፈለገውንና የሚጠበቀውን ውጤት እንዲያመጡ የሚያስችሉ ጥናቶች ተጠንተው ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት መደረጉንም አስታውቀዋል።
በመድረኩ በድሬደዋ የሚገኙ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አጠቃላይ እንቅስቃሴና ቀጣይ ሁኔታዎች ዙሪያ የተዘጋጁ ጥናቶች ላይ ውይይት ተደርጎባቸዋል።
ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታው በአቶ ሺሰማ ገብረስላሴ የተመራው ቡድን በከተማው ተዘዋውሮ የፋብሪካዎችን የሥራ እንቅስቃሴ መመልከቱን ኢዜአ ዘግቧል።