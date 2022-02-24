ሰራዊቱ ኢትዮጵያን በመታደግ የህዝብና የሀገር አደራን ተወጥቷል-የደቡብ እዝ ከፍተኛ አመራሮች

ውርጌሳ የካቲት 17/2014 (ኢዜአ) ሰራዊቱ ኢትዮጵያን ከመፍረስ አደጋ በመታደግ የህዝብና የሀገርን አደራ ተወጥቷል ሲሉ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የደቡብ እዝ ከፍተኛ አመራሮች አስታወቁ።
በደቡብ ዕዝ የ21ኛ ጉና ክፍለ ጦር የሜዳይ ሽልማትና የማዕረግ ማልበስ ስነ ስርአት ዛሬ በሰሜን ወሎ ዞን ውርጌሳ ከተማ ተካሂዷል ።
የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ሰለሞን ኢተፋ በስነ ስርአቱ ላይ እንደገለጹት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ኢትዮጵያን ለማፍረስ የከፈተው ጦርነት በስራዊቱና በህዝብ የተቀናጀ ተጋድሎ በድል ተመክቷል።
“ስራዊቱ ከህዝብ ጋር በመሆን በከፈለው መስዋእትነት የሽብር ቡድኑ አገር ለማፍረስ የወጠነውን ሴራ በማክሸፍ ታሪክ የማይረሳውና ለጠላት ትምህርት የሰጠ ጀብድ ፈጽሟል” ብለዋል ።
ስራዊቱ የሀገርና የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ግዳጁን በድል መወጣቱን ተናግረዋል።
ለተገኘው ድል 21ኛ ጉና ክፍለ ጦር ከፍተኛ የጀግንነት ተጋድሎ ማድረጉን ጠቁመው ዛሬ የተሰጠው የሜዳይ ሽልማትና የማረዕግ ማልበስ ስነ ስርአት ለቀጣይ ግዳጅና ተልዕኮ የሚያነሳሳ መሆኑን አመልክተዋል።
የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ዘግናኝ ግፍና መከራ ማድረሱን አስታውሰው፤ ዳግም ተመሳሳይ ችግር እንዳይከሰት ስራዊቱ በቴክኖሎጂ የታገዘ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቀዋል።
”ውስጣዊ አንድነታችንን ጠብቀን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ክብር እንደ ቅድመ አባቶቻችን በደምና አጥንታችን እናስቀጥላለን” ብለዋል።
በደቡብ ዕዝ የ21ኛ ጉና ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ተክሉ ሁሪሳ በበኩላቸው “ክፍለ ጦሩ ከሌሎች ክፍለ ጦሮች ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያን ከመፍረስ ታድጓል” ብለዋል።
“ስራዊቱ ፀሐይና ብርድ፣ ዝናብና ጨለማ ሳይበግረው ጥቃት ለማድረስ የሞከረውን የሽብር ቡድን ድባቅ በመምታት ህዝብና ሀገርን በመታደግ አደራውን ተወጥቷል” ብለዋል።
”የሽብር ቡድኑ እስካሁን ከፈጸመው ስህተት ካልተማረ ከገባበት ገብተን እንዳይነሳ ለማድረግ በእልህና በቁጭት እየተዘጋጀን ነው” ሲሉ አስታውቀዋል ።
የሜዳይ ሽልማት ካገኙ የስራዊት አባላት መካከል መቶ አለቃ ዋሽማ ሸልፌ በበኩላቸው በምርጥ አዋጊነት የተሰጣቸው የሜዳይ ሽልማት ለቀጣይ የግዳጅ ተልዕኮ እንዳነሳሳቸው ተናግሯል።
በስነ ስርአቱ በህልውና ዘመቻው ግዳጃቸውን በላቀ ብቃት ለተወጡና የተሻለ አስተዋጾ ላበረከቱ አመራሮችና የሰራዊት አባላት የሜዳይ ሽልማትና የማእረግ ማልበስ ተካሂዷል ።
በዘመቻው ወቅት አስተዋጾ ለነበራቸው መገናኛ ብዙሀን ተቋማትና ባለሃብቶችም ዕውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል።