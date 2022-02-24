ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በሐረር ከ265 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የካንሰር ህክምና ማዕከል አስገነባ

ሐረር ፤ የካቲት 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በሐረር ከተማ ከ265 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ ያስገነባው የካንሰር ህክምና ማዕከል ነገ እንደሚመረቅ አስታወቀ።
ማዕከሉ የህክምና ቁሳቁስ የተሟላለት መሆኑን የዩኒቨርሲቲው የህዝብና አለምአቀፍ ግንኙነት ዳይሬይክተር አቶ አለምእሸት ተሾመ ዛሬ ገልጸዋል።
የካንሰር ማዕከሉ የተገነባው በሐረር ከተማ በሚገኘው በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ፋና ልዩ የማስተማሪያ ሆስፒታል ውስጥ መሆኑን አመልክተው፤ በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ለሚገኝ ማህበረሰብ የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።
ለማዕከሉ ግንባታ ዩኒቨርሲቲው ከ65 ሚሊየን ብር በላይ፤ ለህክምና ቁሳቁሶች ደግሞ ጤና ሚኒስትር እና አጋሮቹ 200 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን አስረድተዋል።
በነገው የምረቃ ሥነ-ሥርዓት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና የክልል እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው የስራ ሃላፊዎች እንደሚገኙ ይጠበቃል።