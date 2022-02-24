አዲስ አባባ የካቲት 17/2014 /ኢዜአ/ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በመረጥነው ኢንቨስትመንት በመሳተፍ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ተዘጋጅተናል ሲሉ ባለሃብቶች ገለጹ፡፡
የአገር ውስጥ ባለሃብቶች እና የኩባንያ ተወካዮች በቦሌ ለሚ እና ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች መሳተፍ የሚያስችላቸውን ጉብኝት አድርገዋል።
ከጉብኝቱም በኋላ ኢዜአ ያነጋገራቸው ባለሃብቶች እና የኩባንያ ተወካዮች መካከል በቀለ ገብረህይወት ከሞደርን ዘጌይ ሌዘር ፕሮዳክት ኢንዱስትሪናሰናይት አበበ ከሰፍቲክስ ጋርመንት
በኢንዱስትሪ ፓርኮች ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በመረጥነው ኢንቨስትመንት ለመሳተፍ ዝግጁ ነን ብለዋል።
ጉብኝቱ በፓርኩ ባሉት የኢንቨስትመንት አማራጮች በመሳተፍ አምራች ለመሆን መነሳሳትን የፈጠረላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ባለሃብቶቹ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የተሟላ መሰረተልማት መኖሩ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍላጎት ያሳደረባቸው መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የአገር ውስጥ ባለሃብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብተው ኢንቨስት በሚያደርጉባቸው አማራጮች ላይ ጥናት ማድረጉን የኮርፖሬሽኑ የማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሄኖክ አሥራት ገልጸዋል።
ጉብኝቱ የተዘጋጀው የአገር ውስጥ ባለሃብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሉ አማራጮችንና መሰረተ ልማቶችን ተመልክተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ መሆኑንም ተናግረዋል።
የቦሌ ለሚ እና ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኃላፊዎች፤ ፓርኮቹ ዓለም አቀፍ መስፈርት ባሟላ መልኩ ለኢንቨስተሮች የተዘጋጁ ስለመሆናቸው አስረድተዋል።
በመንግስት በኩል ለአልሚዎች የብድርና ሌሎች ማበረታቻዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ፓርኩ ከመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር የተያያዙ ሥራዎችን እንደሚያሳልጥም ገልጸዋል።