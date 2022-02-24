በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡና ከጸጥታ ሃይሎች ጋር የተጀመረው ቅንጅታዊ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል -ኮሚሽኑ

ሚዛን፣ የካቲት 17/2014(ኢዜአ) በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡና ከጸጥታ ሃይሎች ጋር የተጀመረው ቅንጅታዊ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ ።
ኮሚሽኑ የክልሉን የሰባት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ እያካሄደ ነው ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነቢዩ ኢሳይያስ በመድረኩ ላይ እንዳሉት ክልሉ አዲስ ቢሆንም ዞኖቹ ሰላምና ጸጥታን በማስከበር ባላቸው ነባርና ጠንካራ ልምድ ኮሚሽኑን ፈጥኖ በማቋቋም ወደ ሥራ ተገብቷል።
ኮሚሽኑ ክልሉ የተረጋጋና ሰላም የሰፈነበት ሆኖ ልማት ላይ ብቻ እንዲያተኩር ከህብረተሰቡ ጋር የተቀናጀ ስራ ለመስራት አቅጣጫ ተቀምጦ ተግባራዊ እየተደረገ ነው ።
በአካባቢው ከዚህ ቀደም የነበሩ የጸጥታ ስጋቶች በተመለከተ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ ገምግሞ ከምንጫቸው ለማድረቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
ክልሉ ያለውን እምቅ የኢኮኖሚ ሀብት እንዳይጠቀም ግጭት በመፍጠር ከተለያዩ አካላት ተልዕኮ ወስደው የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ በጸጥታ ሃይሎችና በህብረተሰቡ በተቀናጀ አግባብ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን አመልክተዋል።
“ኮሚሽኑ ሥራዎቹን በመገምገምና ስህተቶቹን በማረም የክልሉን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ይሰራል” ያሉት ኮሚሽነር ኢሳይያስ ክልሉን የሰላም ቀጠና የሚያደርግ አደረጃጀት ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተለይ የክልሉን ህዝብ ሰላም የሚያስጠብቁ እሴቶችን በመጠቀም የጸጥታ ሥራውን ስኬታማ በማድረግ በኩል ውጤታማ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስረድተዋል።
በመድረኩ ላይ የስድስት ዞኖች የፖሊስ አዛዦችን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
በውይይቱ ባለፉት ስድስት ወራት በክልሉ የጸጥታ ስራ ላይ የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመገምገም አቅጣጫ እንደሚቀመጥ ተመላክቷል።