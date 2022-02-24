ራሱን የጋምቤላ ነፃነት ግንባር (ጋነግ) ብሎ የሚጠራው ቡድን መሪ እጁን ለመንግስት ሰጠ

ጋምቤላ የካቲት 17/2014 (ኢዜአ) ራሱን የጋምቤላ ነፃነት ግንባር (ጋነግ) ብሎ የሚጠራው ቡድን መሪ ዛን ዱዌች ትናንት እጁን በሰላም ለመንግሥት መስጠቱን የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቡላ ኡቦንግ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቡ እጁን በሰላም ለመንግሥት የሰጠው የተደረገለትን የሰላም ጥሪ ተቀብሎ ነው።
ግልሰቡ ራሱን የጋምቤላ ነፃነት ግንባር (ጋነግ) ብሎ የሚጠራውና ከአሸባሪው ሸኔ ጋር አብሮ የሚንቀሳቀሰው የሽብር ቡድን መሪ መሆኑን ኮሚሽነር አቡላ ገልጸዋል።
ኮሚሽነር አቡላ እንዳሉት ግልሰቡ እጁን በሰላም ለመንግሥት የሰጠው ይመራው የነበረው የሽብር ቡድን እያካሄደ ያለው ብሄር ተኮር ጥቃት ትክክል አለመሆኑን በመረዳት ነው።
ግለሰቡ ይመራቸው የነበሩ 30 ያህል ወጣቶች የሽብር ቡድኑን እኩይ ዓላማ ተገንዝበውና የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በሰላም እጃቸውን ሰጥተው ከማህበረሰባቸው ጋር ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ የክልሉ መንግሥት እየሰራ ነው ብለዋል።
የሽብር ቡድኑን የተሳሳተ አካሄድና እኩይ ዓላማ ተገንዝቦ በሰላም ለመንግሥት እጁን ለሰጠው ዛን ዱዌች አስፈላጊው ጥበቃ እየተደረገለት መሆኑንም ኮሚሽነር አቡላ ጠቅሰዋል።
በሽብር ቡድኑ ተታለው ቡድኑን ተቀላቅለው የነበሩ 25 ወጣቶች የተደረገላቸውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ቀደም ሲል በሰላም ለመንግሥት እጃቸውን ሰጥተው ማህበረሰባቸውን መቀላቀላቸውን ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል።