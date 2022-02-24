ሚኒስቴሩ በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የ5 ሚሊዮን ብር የዕለት ደራሽ ምግብ ድጋፍ አደረገ

የካቲት 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የ5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የዕለት ደራሽ ምግብና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ።
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ድጋፉን ለሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳደር ፅህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ሁሴን ሀሺ ቃሲም አስረክበዋል።
በክልሉ በድርቅ የተጎዱ ወገኖችን በጊዜያዊነት ለመደገፍ ሚኒስቴሩ የእለት ደራሽ ምግብ ድጋፍ ማድረጉን ሚኒስትሩ ተናግረዋል፡፡
በዘላቂነት የውሃ ልማትን በማጠናከር በየጊዜው የሚከሰተውን ድርቅ ለመቋቋም በቀጣይ የተለያዩ የልማት ስራዎች ይከናወናሉም ብለዋል።
አሁን ላይ የተለያዩ የውሃ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቅሰው ግንባታዎቹን በፍጥነት ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም አረጋግጠዋል።
የክልሉ ርእሰ መስተዳደር ፅህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ሁሴን ሀሺ ቃሲም፤ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
በክልሉ ድርቁ ያስከተለውን ችግር ለመሻገር ሌሎችም ተመሳሳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ