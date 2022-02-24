ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉም ሃሳብ የሚደመጥበት እንደሚሆን እምነት እንዳላቸው የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ

አዳማ፣ የካቲት 17/2014/ ኢዜአ/ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምክክር ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል ያማከለና ሃሳብ የሚደመጥበት እንደሚሆን እምነት እንዳላቸው የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ አብዱልማሊክ ኢሊያስ እንደገለጹት ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ሀገራዊ ምክክሩ በልሂቃን ደረጃ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳተፈ እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል።
በሀገራዊ ምክክሩ እንደግለሰብም ሆነ እንደ ቡድን ተገፍቻለው ብሎ በሃይማኖት፣ በቋንቋ፣ በማንነት ማግኘት ያለብኝን አላገኘሁም የሚለውን ትቶ በጋራ ሀገሪቷን ማስቀጠል ይገባል ብለዋል።
እንደ አቶ አብዱልማሊክ እምነት ምክክሩ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉበት ስለሚሆን ለሀገር የሚጠቅም የተሻለ ሀሳብ ይፈልቃል።
በተለይ ውስጣዊ ሰላምን ለማረጋገጥና የተረጋጋች ሀገር ለመገንባት የሀገራዊ ምክክሩ ሚና የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
በሀገራዊ ምክክሩ ለውይይት የሚቀርቡ አጀንዳዎች ላይ መጀመሪያ ምን እንደሆኑ ከግለሰብ እስከ ቡድን ድረስ በትክክል መገንዘብና ሀገራዊ ፋይዳቸውን ማየት እንደሚገባም አመልክተዋል።
ሀገራዊ ምክክሩ የዳበረ ዴሞክራሲን ለመገንባትና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ሚናው የላቀ ነው ያሉት ደግሞ ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ይስማ ጅማ ናቸው።
በሀገራችን ከለውጡ ወዲህ ምንም እንኳን ፈተና ውስጥ ብንሆንም ጠንካራ ዴሞክራሲ ለመገንባትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አቶ ይስማ አክለውም “ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉም ሃሳብ የሚደመጥበትና ሁሉንም ያማከለ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ” ብለዋል።
ወጣቶች፣ ሴቶችን ጨምሮ የተለያዩ ህዝባዊ አደረጃጀቶች በሀገራዊ ምክክሩ ንቁ ተሳታፊ ሆነው የሚጠበቅባቸውን እንዲያበረክቱ አስገዝበዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ደምሰው ይርዳው በበኩላቸው ለሀገራችን በጋራ ስንደክም ጥሩ የሆነች ሀገር ይኖረናል ብለዋል።
ስለ ሀገር መልካም ማሰብና መስራት ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ሳይሆን የእያንዳንዱ ዜጋ ጉዳይ መሆኑንም ተናግረዋል።
ወይዘሮ ተዋበች ሙላቱ በበኩላቸው ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ሀገራዊ ውይይቱ ትልቅ ሚና ስላለው እስከ ታች ድረስ ወርዶ ሁሉንም አሳታፊ መሆን አለበት ብለዋል።
ሁሉም ትልቁ ችግር ትግበራ ላይ መሆኑን ተገንዝቦ በመመካከር በመስራት ሀገራዊ ምክክሩን ውጤታማ ለማድረግ የድርሻውን መወጣት እንደሚኖርበት አስገንዝበዋል።