የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን በትስስር የመገንባት ሂደቱ ውጤት እያመጣ ነው

ፍኖተ ሰላም፣ የካቲት 16 ቀን 2014 ( ኢዜአ ) በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ወቅት የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን በትስስር የመገንባት ሂደቱ ውጤት እያመጣ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አመለከተ።
በአሸባሪው ቡድን በሙሉና በከፊል የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን በመጠገን ወደ መማር ማስተማር ሥራ የማስገባቱ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ቢሮ አስታውቋል።
ቢሮው የስድስት ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ዛሬ አካሂዷል።
በመድረኩ የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ፤ አሸባሪው ህወሓት ወረራ ፈጽሞባቸው በነበሩ ከካባቢዎች ከሚገኙ 4 ሺህ 507 ትምህርት ቤቶች ውስጥ 1 ሺህ 25 የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ ማውደሙን ገልጸዋል።
የወደሙ ትምህርት ቤቶችን በአዲስ ለመገንባት ትምህርት ሚኒስቴር ስምምነት መፈጸሙን ጠቅሰው፤ በከፊል የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ጥገና በማድረግ ወደ መደበኛ የማስተማር ሥራ እንዲገቡ መደረጉን ጠቁመዋል።
የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ወደ ስራ ለማስገባት የተጀመሩ ጥረቶች በትምህርት ቤቶች የእርስ በርስ ትስስር፣ በረጂ ድርጅቶችና በማህበረሰቡ ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል።
ቁሳዊ ብቻ ሳይሆን ሥነ-ልቦና ጉዳቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ለመምህራን የሥነ ልቦና ግንባታ ሥልጠና መሰጠቱን ተናግረው፤ ስልጠናው ለትምህርት አመራሩ እንደሚሰጥም ጠቁመዋል።
ኮሌጆችን ከኮሌጆች፣ ትምህርት ቢሮው ከሌሎች ክልሎች ትምህርት ቢሮዎች ጋር መደጋገፍ መጀመሩ አመርቂ ውጤት እያመጣ መሆኑንም ገልጸው፤ በትስስር ተቋማቱን የመገንባት ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
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