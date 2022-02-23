ለአገራዊ ምክክሩ ስኬት በሂደቱ ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ ተዘጋጅተናል

የካቲት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን በምክክር ሂደቱ ንቁ ተሳታፊ ለመሆን መዘጋጀታቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካና የኃሳብ መሪዎች እንዲሁም የኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል በመሰረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን ልዩነት አካታች በሆነ የሕዝብ ምክክር ለማቀራረብ የሚያስችል ገለልተኛ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል።
የተቋቋመው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የታለመለትን ዓላማ እንዲመታና በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችና የኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል መግባባት ለመፍጠር የሕዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ነዋሪዎቹ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በሕዝባዊ የምክክር ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ በመሆን የበኩላቸውን አዎንታዊ ሚና ለመወጣት መዘጋጀታቸውንም ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል።
አስተያየታቸውን የሰጡት አቶ ጌታቸው አበበ፣ አቶ ሚካኤል የማነ እና አቶ አለው ገነት አገራዊ ምክክሩ በጎ ውጤት እንዲያመጣና ውይይት የሚያስፈልግባቸውን ርእሰ ጉዳዮች ለመለየት የኅብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ላይ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በብሔራዊ ምክክር መድረኩ ላይ ንቁ ተሳታፊ ለመሆን መዘጋጀታቸውን ጠቁመው፤ ዜጎች በዚህ ጉዳይ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።
አገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን አገሪቱን ወደ ዘላቂ ሰላም ለማሸጋገር አንገብጋቢ ጉዳዮች ተለይተው ምክክር ሊደረግባቸው እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ገልጸው፤ በተለይም ጠቃሚና ገንቢ ሃሳቦችን በማንሳት ኃላፊነትን መወጣት ተገቢ እንደሆነ አመላክተዋል።
አገራዊ ምክክሩ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብሔራዊ መግባባትን እንዲያረጋግጥ ኀብረተሰቡ በትብብር መስራት እንዳለበትም ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼