የካቲት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን በፅኑ መሰረት ላይ በማቆም ለቀጣይ ትውልድ ለማሻገር በህዝብ የተጣለብንን አደራ ለመፈጸም ተዘጋጅተናል ሲሉ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ተናገሩ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ ከ11 የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ጋር የትውውቅ እና የስራ ማስጀመር በሚቻልባችው ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አድርገዋል።
አፈ ጉባኤው በንግግራቸው “ኢትዮጵያ ሁሉ በቤቷ፤ ሁሉ በደጇ ሆኖ ያላትን የካበተ ልምድና ጸጋ ዜጎቿ በመግባባት በጋራ መጠቀም ባለመቻላቸው ችግር ውስጥ ገብታለች” ብለዋል።
በመሆኑም ይህን አገራዊ ችግር ለመፍታት ከራሷ ዜጎች ውጭ ሌላ አካል አማራጭ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
በዚህም በህዝብ ጥቆማ የተመረጡ የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ ለማኖር ብሎም ለቀጣይ ትውልድ የተሻለች አገር ለማስረከብ ትልቅ አገራዊ ሃላፊነት ተጥሎባችኋል ብለዋል።
የአገራዊ ምክክሩ ባለቤት ህዝቡ መሆኑን ገልጸው፤ ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ አገራዊ ያለመግባባት ችግሮች የመጨረሻ እልባት እንዲያገኙ መስራት ይጠበቅባችኋል ሲሉ ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ የሌሎች አገራትን ልምድና ተሞክሮ መፈተሽ፣ ሁሉንም እሳቤዎች አሳታፊ በሆነ አግባባብ በገለልተኝነትና በነጻነት እንደሚሰራ ያላቸውን እምነትም አፈ ጉባኤው ገልጸዋል።
ለኮሚሽኑ ስራ ስኬት ጠንካራ የመረጃ መለዋወጫ የኮሙኒኬሸንና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራ ክፍሎችን ማደራጀት ያስፈልጋል ብለዋል።
ኮሚሽነሮቹ የህዝብ አደራን ተቀብለው በመንግስታዊ አስተዳድርና ፖለቲካ ስርዓት የተረጋጋችና በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባች አገር በመገንባት ሂደት አደራቸውን እንዲወጡ አስገንዝበዋል።
ምክር ቤቱም ኮሚሽኑ ለተሰጠው ተልዕኮ ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች በበኩላቸው የተጣለባቸው ሃላፊነት እጅግ ከባድ እንደሆነ ገልጸው፤ በውጭም በውስጥም ያሉ አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንን በማሳተፍ ሃላፊነታቸውን በብቃት እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሰፍን አርዓያ፤ ከዚህ በፊት ያላቸውን ልምድ በመጠቀም ነፃና ገለልተኛ በመሆን ሃላፊነታቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የኮሚሽኑ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ሒሩት ገብረስላሴ፤ አገር ከችግሯ እንድትሻገር ህዝብ ከፍተኛ አመኔታና ተስፋ የተጣለባቸው አባላት እንደሆኑ ገልጸው፤ ‘”አካሄዳችን መሳሳት እንዳይኖርበት ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል” ብለዋል።
በምክክር ሂደቱ ባህላዊና ሃይማኖታዊ አደረጃጀቶችንና አገር በቀል እሴቶችን በማካተትና የውጭ ተሞክሮዎችን በመቅሰም ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ኮሚሽነሮቹ ገልጸዋል።
ለአገር መከፈል ያለበትን ዋጋ ከፍለን ለአሁኑም ሆነ ለቀጣዩ ትውልድ የተመቸች ኢትዮጵያን ለመገንባት እንሰራለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
ኮሚሽኑ በአወዛጋቢ ጉዳዮች ሳይደናገር የሰው ሃይሉን በማሟላትና አደረጃጀቱን ማጠናከርና የአሰራር መመሪያ ቀርጾ በፍጥነት ስራውን መጀመር እንዳለበት በመድረኩ ላይ ተነስቷል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከቀናት በፊት የኢትዮጵያን አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚመሩ 11 ኮሚሽነሮች ሹመት ማፅደቁ ይታወቃል።