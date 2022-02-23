በደቡብ ክልል 8 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ገቢ ተሰበሰበ

ሶዶ፤ የካቲት 16/2014 (ኢዜአ)፣ በደቡብ ክልል ባለፉት ሰባት ወራት ከተለያዩ የገቢ ርዕሶች 8 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው አዲስ በወጡና በተሻሻሉ መመሪያዎችና የምጣኔ ጥናቶች ዙሪያ ለአመራሮችና ባለሙያዎች በወላይታ ሶዶ ከተማ ስልጠና እየሰጠ ነው።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ነፃነት አካለወልድ ለኢዜአ እንደገለጹት በ2014 በጀት ዓመት 12 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማሰባሰብ አቅዶ እየተሰራ ነው።
ባለፉት ሰባት ወራት በተካሄደ እንቅሰቃሴ ታክስና ታክስ ካልሆኑ ርዕሶች 8 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን አስታውቀዋል።
አፈጻጸሙ አበረታች መሆኑን አመልክተው ቀሪውን እቅድ ለማሳካት በየደረጃው እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የገቢ አሰባሰብ ሂደቱን ህጋዊ ከማድረግ አንፃር የምጣኔ ጥናቶችና ሞዴል መመሪያዎች ላይ መሻሻሎች መደረጉን አመልክተው ቢሮው በጉዳዩ ዙሪያ ግንዛቤ ለመፍጠር ለባለሙያዎች ስልጠና ማዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ከስልጠናው በተጓዳኝ ያለፉት ሰባት ወራት የስራ አፈጻጸም መገምገሙን ጠቁመው ከባለሙያዎች ሥነ ምግባር ጉድለቶች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ቀጣይ አቅጣጫዎች መቀመጡን ተናግረዋል።
ለተመሳሳይ አገልግሎት ደረሰኝ የማበላለጥ፣ ከነጋዴ ጋር በመመሳጠር የግብር ስወራ እንዲሁም የመንግስት ገቢ በሚያጎድሉ የቢሮው ባለሙያዎች ላይ እስከ ከስራ ማሰናበት የእርምት እርምጃ መወሰዱንም ጠቅሰዋል።
እርምጃ ከተወሰደባቸው 87 ሰራተኞች ውስጥ ስድስቱ ከስራ መሰናበታቸውን ጠቁመው 81ዱ ላይ ደግሞ ከደረጃ ዝቅ የማድረግ፣ ደመወዝ የማገድ የጽሁፍና የቃል ማስጠንቀቂያ የመስጠት እርምጃዎች መወሰዳቸውን አመልክተዋል።
በክልሉ የጉራጌ ዞን ገቢዎች መምሪያ የታክስ ትምህርት ኮሙዩኒኬሽንና ቅሬታ አጣሪ ዳይሬክቶሬት አስተባባሪ አቶ አብዱ አሕመድ በበኩላቸው ስልጠናው ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎችና ፈፃሚ አካላት ህጉን አውቀው ለማስፈጸም እንደሚያግዝ ጠቁመዋል።
በዞኑ ባለፉት ሰባት ወራት በሁሉም ደረጃ ለሚገኙ ከ2 ሺህ በላይ ግብር ከፋዮች በደንቡና አዋጁ መሠረት ግዴታቸውን እንዲወጡ የሚያስችሉ የውይይት መድረክ መካሄዱን ጠቁመዋል።
ውይይቱን ተከትሎ በዞኑ ከሚገኙ ግብር ከፋዮች ውሰጥ ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት ያለ ቅጣት ግብራቸውን በወቅቱ መክፈል መቻላቸውን አስታውቀዋል።
በበጀት ዓመቱ በዞኑ 1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እስካሁን 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገቢ መሰብሰቡን አመልክተዋል።
ከታክስ ስወራ ጋር ተያይዞ ከ15 በሚበልጡ ነጋዴዎች ላይ የእስራት እርምጃ መወሰዱንና ከ30 በላይ ነጋዴዎች በነፍስ ወከፍ 50 ሺህ ብር እንዲቀጡ መደረጉን አመልክተዋል።
ከሥነ ምግባር ጥሰት ጋር በተያያዘ በ27 የመምሪያው ባለሙያዎች ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ ስራ ማሰናበት እርምጃ መወሰዱን ያስረዱት ሃላፊው በዚህም 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር የመንግስትን ሀብት ከምዝበራና ከብክነት ማዳን መቻሉን ገልጸዋል።
ተቋሙ እቅዶቹን ለማሳካት የሚያደርገው ጥረት እንዲሳካ ባለሙያዎችን በስልጠና ማብቃት ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የጋሞ ዞን ገቢዎች መምሪያ የታክስ ትምህርት ኮሙዩኒኬሽንና ቅሬታ አጣሪ ዳይሬክቶሬት አስተባባሪ አቶ ቢተውልኝ ወንድሜነህ ናቸው።
ግብር ከፋዩ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ አለመክፈልና ለሚቀጥለው ጊዜ የመወዘፍ ችግሮችን ለመከላከል መሰል ስልጠናዎችን በማጠናከር የባለሙያዎችን ሥነ ምግባር ችግር ማቃለል እንደሚቻል ጠቁመዋል።
የገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎች ደረሰኝ በማበላለጥ የሚፈጽሙትን የሥነ ምግባር ጥሰት ለመከታተልና ለመቆጣጠር በዚህ ዓመት በተደረገ ጥረት መምሪያው 12 ሚሊዮን ብር ከብክነት ማዳን መቻሉን አስረድተዋል።
ትናንት በተጀመረውና ለሶስት ቀን በሚቆየው ስልጠና ላይ ከክልል፣ ከዞን፣ ከከተማ አስተዳደሮችና ልዩ ወረዳዎች የተውጣጡ አመራሮችና ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎች እየተሳተፉ መሆኑ ተመላክቷል።