ቢሮው በምስራቅ ባሌ ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 459 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ

የካቲት 16 ቀን 2014 (ኢዜአ)የኦሮሚያ መስኖ ልማትና አርብቶ አደሮች ቢሮ በምስራቅ ባሌ ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 459 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ፡፡
በኦሮሚያ መስኖ ልማትና አርብቶ አደሮች ቢሮ ተወካይ አቶ ለማ ጎንፋ የተመራ ቡድን ድጋፉን ለምሥራቅ ባሌ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኢስማኤልና ለአካባቢው አባገዳዎች አስረክበዋል።
አቶ ለማ በወቅቱ እንዳሉት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ለድርቅ የተጋለጠው የባሌ ህዝብ ትናንት ካለው ላይ በማካፈል ወገኖችን ሲረዳ የነበረ በለጋስነቱ የሚታወቅ ነው፡፡
ድጋፉ ኢትዮጵያዊያን በችግር ወቅት ካላቸው ላይ በማካፈል የተቸገረ ወገናቸውን የመርዳት ባህል አካል ነው ያሉት አቶ ለማ ቢሮው 459 ኩንታል የምግብ እህልና 745 ሊትር የምግብ ዘይት ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል።
አቶ ለማ እንዳሉት ቢሮው የእለት ደራሽ እርዳታ ከማድረግ በተጓዳኝ ባሌን ጨምሮ በተደጋጋሚ ድርቅ የሚያጠቃቸው የክልሉ አርብቶ አደር አካባቢዎች ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ እየተሰራ ነው።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ ዘመናዊ የመስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ችግሩ እልባት እስኪያገኝ ድረስ በቢሮው ስር የሚገኙ የመንግስት አደረጃጀቶችን በማስተባበር የተጀመረው ሰብዓዊ ድጋፍ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
ድጋፉን የተረከቡት የምስራቅ ባሌ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኢስማኤል በበኩላቸው ቢሮው ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
የዞኑ አደጋ መከላከልና የልማት ተነሺዎች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሀረግነሽ አለሜ በበኩላቸው በዞኑ አምስት ቆላማ አርብቶ አደር ወረዳዎች ውስጥ በድርቅ ለተጎዱ 370 ሺህ ወገኖች የክልሉ መንግሥት የአስቸኳይ የምግብ እህል እርዳታ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
እስካሁን 36 ሺህ ኩንታል እህል ቀርቦ ለተጎጂዎች መከፋፈሉን አመልክተዋል።
ከምግብ እህል ክፍፍሉ ጎን ለጎን 14 የውኃ ቦቴ ተሽከርካሪዎች በየወረዳው የመጠጥ ውኃ እያከፋፈሉ መሆኑን አስታውቀዋል።