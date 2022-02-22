የክልሉ አስተዳደር ምክር ቤት አራት ረቂቅ አዋጆችን ለጨፌ ኦሮሚያ አቀረበ

የካቲት 15/2014 /ኢዜአ/ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ምክር ቤት ትናንት ባካሄደው 4ኛ መደበኛ ስብሰባ የክልሉን ህዝብ የሰላምና የልማት ጥያቄዎች ለመመለስና የክልሉን የማስፈፀም አቅም ለማጎልበት ያስችላሉ ያላቸውን አራት ረቂቅ አዋጆችን በጨፌ ኦሮሚያ ለማስጸደቅ ማቅረቡን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ረቂቅ አዋጆቹን በማስመልከት ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ከረቂቅ አዋጆቹ አንዱ የክልሉን ህዝብ ሰላምና ፀጥታን ለማረጋገጥ ከገዳ ስርዓት የተቀዳና በህዝብ አደረጃጀት የአካባቢን ሰላም ማረጋገጥ የሚያስችል “ጋቸና ስርና” የተሰኘን አደራጃጀት ማቋቋም የተመለከተ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ሌላው ረቂቅ አዋጅ እያጋጠመ ያለውን የተፈጥሮ አደጋ ለመቋቋም የሚያስችልና ከገዳ ስርዓት የተቀዳ “ጋዲሳ ቡሳ ጎኖፋ” የተሰኘ የህዝብ መረዳጃ ማቋቋም የተመለከተ መሆኑን አመልክተዋል።
“ጋዲሳ ቡሳ ጎኖፋ” አሁን ላይ በስራ ላይ ያለውን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን የሚተካ እንደሆነም አመላክተዋል።
የክልሉን የልማት ፍላጎትና የገበያ አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያስችል የመንግስት የልማት ተቋማት አስተዳደር ማሻሻያም ሌላኛው ለጨፌው የቀረበ ረቂቅ አዋጅ መሆኑን አቶ ኃይሉ ገልጸዋል።
ቀደም ሲል 10 ብቻ የነበሩት የክልሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ብዛት አሁን ላይ ለዘርፉ በተሰጠው ትኩረት በክልሉ 27 መድረሳቸውን በመግለጫቸው ጠቅሰዋል።
የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶችን አጠናቅቆ ለህዝብ አገልግሎት ለማዋልና በተፈጥሮ አደጋ የደረሱ ጉዳቶችን ለመቋቋም የሚያስችል የ13 ነጥብ 95 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዋጅም በአስተዳደር ምክር ቤቱ ለጨፌው መቅረቡን አስታውቀዋል።
ረቂቅ አዋጆቹ በጨፌ ኦሮሚያ ውይይት ተደርጎባቸው ይጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የቢሮው ኃላፊ በመግለጫቸው ጠቁመዋል።